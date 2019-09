Una glorieta a media luz y con accidentes Domingo, 1 septiembre 2019, 09:14

Para acceder a la plataforma logística ya existe una glorieta ubicada en la carretera de Campomayor. Esta se inauguró hace ahora un año. Ahí se produjeron al menos cuatro accidentes por falta de iluminación en los cinco meses siguientes a su inauguración. Habían colocado farolas como las que existen en el recinto en el perímetro de la rotonda, pero no las encendían. Al no existir ningún edificio en el entorno por las noches no se veía nada porque tampoco encienden las del recinto. En algunos casos los conductores invadieron la rotonda, a pesar de que está señalizada y hay bandas reductoras de velocidad en ambos sentidos. Los usuarios habituales pidieron a través de HOY que se iluminara.

La rotonda ya tiene luz, al igual que el recinto de la plataforma, pero no todas las farolas alumbran. De hecho, no siempre están encendidas a media noche. El lunes, día de la inauguración de Monliz, las farolas estaban apagadas sobre las 00.30 horas.