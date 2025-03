Gladys recibe el galardón autonómico en la I Edición de los Premios 'Sin Huella'

R. H. Viernes, 24 de mayo 2024, 14:44 Comenta Compartir

El establecimiento Gladys, situado en Badajoz, ha recibido el premio autonómico en la I Edición de los Premios 'Sin Huella' de Hostelería #PorElClima como reconocimiento a su compromiso con la preservación del planeta y la descarbonización del sector hostelero. El resultado se ha dado a conocer durante un evento celebrado en Madrid.

Los Premios 'Sin Huella' han sido organizados por Hostelería #PorElClima, una iniciativa de Comunidad #PorElClima con la colaboración estratégica de Coca-Cola y con el apoyo de Hostelería de España. Estos galardones son un reconocimiento a aquellos establecimientos hosteleros, instituciones y personas que han asumido un compromiso decidido para luchar contra el cambio climático en el sector de la hostelería emprendiendo acciones para reducir su huella de carbono, impulsar el ahorro de agua, fomentar el consumo responsable y potenciar la gestión eficiente de la energía o la correcta gestión de los residuos. Asimismo, los Premios 'Sin Huella' buscan inspirar y motivar a otros establecimientos del sector en su apuesta por la sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO2.

El establecimiento Gladys sigue una premisa muy clara: «Trabajar con producto fresco manteniendo un fuerte vínculo con el productor local a base de relaciones duraderas que han servido como aprendizaje en ambas direcciones para conocer bien el producto, el mercado y lo que demanda el cliente». Gladys ha organizado sus acciones ambientales y climáticas y marcarse objetivos de mejora y reducción, apoyándose en Hostería #PorElClima. Actualmente, tiene ya en marcha 31 acciones contra el cambio climático como, por ejemplo, el apostar por electrodomésticos eficientes que supongan un ahorro de agua, recicla todos sus residuos, trabaja con proveedores de productos ecológicos y emplea criterios sostenibles en sus repartos a domicilio (empaquetado, el transporte…).

El jurado, formado por expertos en acción climática de ECODES, ha reconocido ejemplos de buenas prácticas y referentes a nivel tanto autonómico, como es el caso de Gladys, como nacional. En esta primera edición, se han otorgado diecisiete premios, uno por cada comunidad autónoma y cuatro premios nacionales. En el ámbito nacional, esta primera edición de los Premios 'Sin Huella' ha reconocido al restaurante Bálamo, en la categoría de «Innovación»; La Finca de Susi Díaz, en la de «Trayectoria», la Asociación de hosteleros de Málaga (MAHOS), en la de «Liderazgo»; y el Ayuntamiento de Zaragoza, en la de «Alianzas».

Víctor Viñuales, director ejecutivo de ECODES, señala que «por primera vez se dan unos premios al sector hostelero por su esfuerzo, tenacidad y creatividad para reducir la huella climática de su actividad. Estos primeros premiados son una muestra de lo que la hostelería es capaz de hacer cuando pone entre sus prioridades también el cuidado del Planeta. Y no están solos, las asociaciones hosteleras y las administraciones tienen que ser sus grandes aliados para, entre todos, evitar sobrepasar el límite de aumento de temperatura a final de siglo, que el Acuerdo de París marca en 1,5 º C. Sin el apoyo de todos, no lo conseguiremos. Los Premios «Sin Huella» quieren mostrar que es posible hacerlo».

«Cada uno de estos establecimientos e instituciones son un claro ejemplo de compromiso con el clima. Con estos premios queremos reconocer el esfuerzo de aquellos que con su labor han demostrado liderar la lucha frente al cambio climático, la adopción de prácticas que protegen nuestro planeta y, en definitiva, la promoción de una hostelería más sostenible, que no será posible sin la colaboración de todos», afirma Carmen Gómez Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Temas

Restaurantes