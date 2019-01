Gisela canta este domingo en el López de Ayala con la Banda Municipal Martes, 22 enero 2019, 09:25

La cantante Gisela, conocida por su participación en Operación Triunfo y en diversos musicales, estará este domingo, día 27, en el López de Ayala para cantar acompañada de la Banda Municipal los grandes temas de Disney. El concierto comenzará a las 18.00 horas y la entrada es libre. El programa creado para la ocasión incluye los temas 'Mickey Mouse March', 'Sueña' (El jorobado de Notre Dame), 'Part of you world' (La Sirenita), 'El libro de la selva', 'Bajo el mar' (La Sirenita), 'Los Aristogatos', 'A whole new world' (Aladín), 'Aquella estrella de allá' (Peter Pan), 'Aladín', 'La Bella y la Bestia' y 'Suéltalo' (Frozen).