García Aretio, un líder mundial de la educación a distancia

Yo no habría podido estudiar Pedagogía si no hubiese existido la educación a distancia. Y si eso me sucedió a mí, que vivía en Badajoz, imagina lo que han ayudado los estudios a distancia a personas que viven en la montaña o en la selva».

La reflexión es de Lorenzo García Aretio, un extremeño con cinco doctorados honoris causa en las universidades a distancia de Costa Rica, Colombia, México, Argentina y Ecuador que acaba de recibir el 'Premio mundial a una trayectoria de vida en la educación a distancia', concedido por el Consejo Internacional de Educación a Distancia (ICDE), el organismo que desde 1930 promueve este tipo de enseñanza a nivel mundial.

La entrega del premio tuvo lugar en San José (Costa Rica), cuyo Palacio de Convenciones y Congresos acogió un encuentro de expertos que en su próxima edición se celebrará en Tailandia.

El ICDE otorga cada dos años tres galardones distintos. «Uno se concede a alguien que haya impulsado una «innovación destacada» en este campo; otro, a una institución relevante que promueva la educación a distancia; y el tercero, en este caso el concedido a Aretio, a un experto que haya dedicado su vida a la educación a distancia.

Nunca hasta ahora había recibido este premio un hispanohablante. Pero en esta ocasión el merecedor ha sido Lorenzo García Aretio, nacido en Villalba de los Barros (Badajoz) en 1945.

Con 12 años se trasladó a Badajoz para continuar sus estudios en el instituto mixto Zurbarán de la calle Obispo, «el único que había», según cuenta, y más tarde cursó Magisterio en la Escuela Normal, frente al colegio de las Josefinas de Badajoz.

Al terminar su formación comenzó a trabajar como maestro en las Escuelas Virgen de Guadalupe de Badajoz, donde se convirtió en el primer seglar «probablemente de España» que tuvo un cargo directivo en un colegio religioso.

Era el segundo de a bordo por debajo del rector, que era jesuita. «Estando ahí es cuando me enganché a estudiar Pedagogía en la Uned, porque mi vocación era ayudar a los profesores, quería enseñarles pedagogía».

Educar a padres y profesores

De aquella época recuerda las reseñas que publicó en el periódico HOY, una serie de artículos titulados 'Educar hoy' en los que compartía su experiencia con padres y profesores.

Esa vocación lo llevó a cursar Pedagogía en la Uned y al terminar comenzó a trabajar en la extensión de la Uned en Mérida. Era 1981 y tres años después fue llamado para incorporarse a la sede central de la Uned en Madrid.

Inició entonces una trayectoria profesional que lo llevó a convertirse en decano de la Uned a nivel nacional durante ocho año, responsabilidad a la que sumó la dirección de la Cátedra Unesco de Educación a Distancia, de la que fue director desde el año 2000 hasta 2021.

En esas dos décadas García Aretio viajó por medio mundo, aunque el continente con el que más colaboró fue América Latina. «El mandato de Unesco era que proyectásemos todo lo que se iba avanzando hacia América Latina, ayudando a los países iberoamericanos.

Formación «excelsa»

Defensor de la utilidad de la educación a distancia, García Aretio reconoce que este tipo de formación puede ofrecer «un servicio excelso» cuando se diseña de forma adecuada. «Pero tampoco podemos exagerar. Hay estudios que precisan de prácticas presenciales y en la Uned se hacen en universidades presenciales con las que tienen convenios los centros asociados».

Explica este experto que eso sucede en carreras como Medicina, en las que una parte importante de la formación se realiza en los hospitales; o en Magisterio, que precisa de prácticas reales en centros educativos. «Una carrera de Medicina, que debe tener tanto tiempo de práctica, parece más propio que se haga presencial. O una Veterinaria, aunque hay un programa maravilloso en México con prácticas presenciales».

«Pero los estudios a distancia ofrecen una calidad al menos similar a los presenciales. Lo que pasa a veces es que se comparan las buenas enseñanzas presenciales con las malas enseñanzas a distancia... Pero podríamos comparar al contrario y la conclusión sería distinta».

«A veces se han colgado materiales en PDF para que el alumno se presente al examen en febrero, eso no es educación a distancia –advierte–. Es necesaria la interacción a través de los foros, los debates, los vídeos...».

Recuerda García Aretio que las primeras experiencias de educación a distancia se basaban en los cuadernillos impresos que eran enviados al estudiante por correo postal. «Después llegó la radio, el teléfono, el audio y el vídeo, la televisión... Hasta que en los años 90 apareció Internet, que era la maravilla de las maravillas».

En su opinión, la pandemia marcó un antes y un después en este tipo de formación. «Mandaron a todos a casa pero el sistema educativo no se cerró. Hubo auténticos desastres, porque faltaba experiencia y no hubo planificación. Pero también hubo cantidad de profesores que respondieron, que aprendieron, y que ahora que han vuelto a la presencialidad, siguen aplicando lo que aprendieron».

El valor de la conectividad

Feliz con el reconocimiento que acaba de recibir en Costa Rica, Lorenzo García Aretio es consciente de que la tecnología ha ayudado a mejorar la educación a distancia, y valora especialmente las videoconferencias, que permiten el contacto visual entre alumnos y profesores. «Ahora le ves la cara, el énfasis que pone... No se puede negar el valor de la presencialidad, de la palmada en la espalda, pero ahora puedes ver el vídeo de una clase y darle hacia atrás si no comprendes algo, mientras que en una clase presencial igual desconectas y no aprendes nada».

Convencido de los avances, su deseo es que la conectividad se universalice y llegue a aquellos lugares en los que todavía es imposible conectarse a Internet.

«En esos lugares aislados la enseñanza a distancia está más limitada, pero tenemos las propuestas convencionales que a través de la radio y la televisión pueden llegar a esos rincones y hacer un bien inmenso», concluye.

