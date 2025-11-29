Cómo garantizar la veracidad de los contenidos en la Red En el PCTEx. Una empresa pone en contacto a expertos y empresarios para que validen sus productos, con el fin de generar más confianza en clientes y motores de búsqueda

J. López-Lago Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

En un mundo hiperconectado por donde la información fluye sin cesar, la desinformación se ha convertido en un riesgo. Una empresa extremeña alojada en el Parque Científico Tecnológico de Extremadura (PCTEx), en Badajoz, ha apostado por un sistema de validación de contenidos para temas de salud, un ámbito muy sensible a la hora de recabar información. En realidad se trata de una agencia de posicionamiento web y dentro de sus procesos cuenta con una base de datos de especialistas –ya cuentan con más de treinta– para validar contenidos, lo cual premian los motores de búsqueda y hacen que las web de marcas y compañías aparezcan antes en la lista, explica Luis Revuelto, CEO de Alfa Rankers, matriz que ha puesto en marcha Expert Validator, presentada el pasado mes de junio y dedicada a medios de comunicación y agencias de marketing con especialistas en salud, para publicar contenidos veraces y conseguir credibilidad y visibilidad 'on line'. La idea que recientemente fue presentada a los premios Extremadura Empresarial y resultó reconocida con el segundo premio en categoría de personas con ideas emprendedoras.

De manera general, básicamente consiste en dar mayor credibilidad a la información que circula por Internet y que empresarios, expertos y clientes se beneficien de ello.

Revuelto pone el ejemplo de una empresa de colchones. Su catálogo es variado, pero además en su web aparece un médico especialista hablando de dolores cervicales o de posturas recomendadas para dormir. Su empresa es la que pone en contacto al experto con la marca. «El experto lo valida y Google con sus herramientas comprueba que efectivamente es un especialista en el tema y te premia con un mejor posicionamiento».

Nutricionistas para reforzar un alimento, por ejemplo el aceite de oliva; pediatras para recomendar un juguete que puede ser terapéutico; un oculista confirmando que unas gafas son aptas para la conducción o la montaña; o un fisioterapeuta que completa la oferta de productos relacionados con la natación, por poner varios ejemplos, son asociaciones que propicia Expert Validator y con las que salen ganando tanto la marca como el experto, «que cobra por ello, es mencionado y mejora su reputación», indica Luis Revuelto, informático de 38 años, al frente de Alfa Rankers desde 2023 y el mayor de un equipo que componen Carmen Barrios y Alba Soares, graduadas en Administración y Dirección de Empresas, que se encargan de redes sociales y operaciones respectivamente; David Guiberteau, programador y desarrollador de aplicaciones web, y Dolores Santonja, de soporte y administración.

De momento tienen, entre otros, a un psicólogo, nutricionista, odontólogo, veterinaria, bióloga, logopeda, química o tecnóloga de alimentos. Y de cara a 2026, su reto es llegar a los cien expertos y expandirse en Latinoamérica.