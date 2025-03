Hacer garabatos para aprender a Platón

Cómo funciona el 'visual thinking', una técnica de estudio

Ramón Besonias es uno de los promotores en Extremadura, pero el llamado 'visual thiking' es una tendencia a nivel internacional. En España hay un movimiento, del que forma parte este docente de Badajoz, que promueve su uso en los centros educativos.

La técnica consiste en expresar ideas de una forma visual mediante el uso del dibujo. Eso permite que sea más fácil asimilar los conceptos para los estudiantes, especialmente para las generaciones que tienen mayor tendencia a la imagen que al texto.

El 'visual thinking' no nación en las escuelas, sin embargo. Esta técnica fue usada primero en marketing y en las empresas para proponer ideas, desarrollar conceptos de negocio, etc. De ahí dio en salto a los esquemas para estudiantes y poco a poco se está colando en las aulas como un recurso para aprender, no solo memorizar.