Los gansos del parque se libran del confinamiento

Rocío Romero Badajoz Viernes, 21 de enero 2022, 20:47

Los gansos del Guadiana se escapan. No del parque del río, donde campan con gusto y comodidad, sino de las restricciones que impone la Junta de Extremadura a poblaciones de estas aves por la presencia de varios focos de gripe aviar en España. Aún no se ha detectado ninguno en la región, pero esta enfermedad de aves ya está en al menos cuatro localidades españolas. Y no se han detectado infectados.

Pero la Junta marca una serie de restricciones para las poblaciones de gansos y patos, así como en explotaciones avícolas. La restricción más llamativa es que queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre. Las gallinas extremeñas están confinadas.

Esta última especie, junto a los pavos, codornices, gallinas de Guinea y faisanes están consideradas como «especialmente susceptibles de contraer la enfermedad».

El virus respiratorio que va y viene con las migraciones considera los patos y gansos con un peldaño por debajo, como especies con una 'susceptibilidad alta', y ya está en España. Badajoz cuenta con una colonia importante en uno de los lugares con más ocio y juegos, como es el parque del río. Las quejas por su presencia fueron más intensas hace cinco años, cuando campaban por el quiosco de bebidas y tenían el césped estropeado. El cambio en el mantenimiento del parque se ha notado en las zonas verdes, aunque sigue habiendo excrementos en los caminos. Y eso, en caso de que una de esas aves esté infectada, es un riesgo.

Desde el Ayuntamiento indican que ellos no tienen nada que hacer porque el control de la ZEPA (zona de especial protección para las aves) que acompaña al río corresponde a la Junta de Extremadura. Y esta replica que todas las competencias sobre colonias de animales son municipales. Mientras que Sanidad Animal no tenga que actuar, no pueden hacer nada.

sobre quién es el responsable de actuar

En medio de esta dejación de responsabilidades, los veterinarios reclaman control y vigilancia. Es lo que repite el presidente del colegio que les representa, José Marín Sánchez. «Siempre he dicho que deben estar controlados. No puede haber una superpoblación y ahora con más motivos». Aunque también llama a la calma. De momento no hay aves infectadas en España y considera improbable que se den casos. «No hay que causar alarma porque no hay un peligro tremendo, pero sí estar alerta y prevenir».

¿Cómo se hace? Evitando que el número sea excesivo. «No pasa nada porque haya unos cuantos si se quieren dejar porque animan al río, pero hay que controlarlos». «Una vez que se determine el número –incide José Marín Sánchez– hay que evitar que se reproduzcan». Las hembras realizan hasta tres puestas en un año, una media de cuatro a seis huevos. Y eso implica una reproducción muy alta.

De lo que está en contra el representante de los veterinarios es de regalarlos, como hizo el Ayuntamiento hace cuatro años.

Entonces ya se reprodujo la disputa entre la Junta y el Ayuntamiento sobre quién debía poner orden en los gansos del Guadiana. El Consistorio optó por atrapar a los que se dejaron y los repartió entre quienes querían algunos ejemplares para fincas y parcelas.

Distintos expertos alertaron del riesgo que esta colonia suponía para los pacenses en el caso de que la gripe aviar llegara a España. Ahora que el virus se ha detectado en varios focos, los gansos del Guadiana vuelven a escaparse y se libran del confinamiento.

