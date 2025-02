Gallardo afronta su tercer mandato en la institución pacense, que seguirá enfocado a la defensa del mundo rural

El alcalde de Villanueva de la Serena, el socialista Miguel Ángel Gallardo, ha sido reelegido presidente de la Diputación de Badajoz con 16 votos a favor frente a 11 en blanco, de manera que afronta su tercer mandado al frente de la institución provincial en ... esta nueva legislatura en la que los socialistas volverán a disfrutar de mayoría absoluta, y en la que será la primera vez que un presidente repite por tercera vez.

«Iniciamos una nueva etapa llena de retos y desafíos y lo seguiremos haciendo desde la lealtad institucional con la Junta de Extremadura, y con la presidenta si así se consolida de la Junta de Extremadura, así como con el Gobierno de España», ha señalado Gallardo, quien ha avanzado que este mandato seguirá caracterizado por la defensa y protección «de lo de siempre, nuestro mundo rural», pero con el objetivo «de convertirlo y de prestigiarlo como identidad de marca».

Gallardo ha sido proclamado presidente en un pleno de investidura en el que ha tomado posesión la nueva corporación de la Diputación de Badajoz que salió de las elecciones municipales del 28 de mayo con 16 diputados del PSOE y 11 del PP, y que se ha celebrado con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara; el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, y la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, entre otras autoridades.

Constituida la corporación, ha tenido lugar la elección del presidente de la institución, en la que el alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, ha sido el único candidato y con 16 votos positivos y 11 en blanco ha sido proclamado presidente.

Antes de recibir la medalla corporativa y el bastón de mando, se ha acercado a Fernández Vara para darle un abrazo y posteriormente lo ha nombrado en su discurso: «Gracias Guillermo querido presidente por confiar en mí y brindarme la oportunidad de asumir esta responsabilidad por tercera vez consecutiva. Te deseo siempre lo mejor y lo sabes, y en ese sentido agradezco que siempre hayas puesto el interés de Extremadura por encima del tuyo propio». También al PSOE provincial y a su secretario, Rafael Lemus, por confiar en él.

18 caras nuevas

La sesión plenaria ha comenzado con la constitución de la Mesa de Edad conformada por Andrés Hernáiz y Moisés García, del PSOE y del PP, respectivamente, al ser los diputados de mayor y menor edad; y tras dar lectura el secretario de la diputación a la fórmula de juramento o promesa, se ha nombrado por orden alfabético a los diputados, que han jurado o prometido el cargo entre 16 del PSOE, 11 del PP. De ellos 18 caras serán nuevas, dado que solo nueve de los 27 diputados repiten esta legislatura en la que habrá 16 hombres y 11 mujeres.

En el PSOE repiten Gallardo, Saturnino Alcázar (Herrera del Duque), Ricardo Cabezas (Badajoz), Raquel del Puerto (Almendralejo), Abel González (Guareña), Andrés Hernáiz (San Vicente de Alcántara) y Raúl Jareño (Arroyo de San Serván); y entran Francisco Buenavista (Hornachos), Juan María Delfa (Puebla de la Calzada), Ramón Díaz (Villanueva del Fresno), Manuel González (Don Benito), Lourdes Linares (Bodonal de la Sierra), Concepción López (Valencia del Ventoso), Francisca Silva (La Albuera), Ana Belén Valls (Cabeza del Buey) y Carmen Yáñez (Mérida).

Por su parte, en el PP siguen Juan Antonio Barrios (Fuente del Maestre), y Manuela Sancho (Talavera la Real) y se incorporan María Lourdes Barragán (Villanueva de la Serena), Juan Carlos Benítez (Oliva de Mérida), Eladio Buzo (Badajoz), Gema Cortés (Badajoz), María Natividad Fuentes (Azuaga), Gregorio Gallego (Zahínos), Moisés García (Villar del Rey), Carmen Romero (Villafranca de los Barros) y Roberto Romero (Lobón).

Ilusión y compromiso

«Ilusión, compromiso, responsabilidad y profunda gratitud» son las palabras que resumen para Gallardo su discurso, en el que ha querido agradecer a los villanovenses la confianza renovada el pasado 28 de mayo para seguir siendo alcalde de su ciudad, ante lo que ha agregado que su «inmenso apoyo», ampliado en votos respecto al mandato anterior, es el único motivo que encuentra para que su partido, el PSOE, haya decidido confiar en él para seguir como presidente de la diputación tras ocho años «intensos de aprendizaje y trabajo».

Los villanovenses y no él son los «verdaderos protagonistas», ha destacado, como también se ha referido a Ramón Ropero que «lo ha sido todo en esta casa» y a los diputados socialistas y 'populares' que «ya no sientan en estas bancadas», así como a los alcaldes pacenses y a quienes, desde la diputación, representarán a los municipios, para que la política «no siga siendo percibida como un problema para los ciudadanos, sino como la solución para que a través de ella puedan alcanzar mayores cotas de bienestar».

También ha aludido a algo que solo puede dar la política local como el «privilegio» de poder estar, escuchar y sentir los problemas como propios. «Es la política que mira los ojos a la gente», mientras la diputación lo hace de forma «discreta, empujando desde atrás» y lo saben «bien» los alcaldes y en relación a lo cual ha compartido con el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, el compromiso de seguir haciéndola «más visible para hacerla más imprescindible», ha argumentado.

El presidente de la diputación pacense ha aseverado que dejan atrás «probablemente» el mandato «más difícil» marcado por la palabra crisis y tanto una sanitaria, meteorológica, climática, geopolítica o económica, a la vez ha detallado que las crisis llevan a perder cosas, pero también abren espacios y ventanas de oportunidad y, ante la exclusión financiera provocada por la crisis financiera y posterior concentración bancaria, la oportunidad fue la instalación de cajeros automáticos en pueblos que se quedaron sin entidad bancaria.

También ha citado en materia de sostenibilidad el impulso de la red provincial de electrolineras, o el antiguo Hospital Provincial, en una intervención en la que ha expuesto que lealtad es lo que ofrece y también pide a la oposición, desde el deber que tienen de controlar al gobierno para que este pueda sea mejor, pero igualmente para que puedan ser alternativa al mismo.

España y Extremadura

En otro momento, Miguel Ángel Gallardo ha hecho hincapié en que, con frecuencia, desde Madrid «se nos estereotipa como la España vaciada y despoblada» y en que frente a ello deben «reclamar con firmeza la España repoblada y equilibrada», haciendo así «mejor país» porque haciendo más España se hace más Extremadura y más provincia, a la vez que ha asegurado que aborrece la Extremadura del «no a todo»: «No a Valdecañas, no a la refinería, no a la mina de litio, no a la fusión Don Benito-Villanueva», ha insistido.

Ante esto último, ha reconocido que ver «frustrado» este proyecto ha sido en lo personal «el no más doloroso», por ser el mayor y el mejor proyecto político, social y económico para Extremadura, al tiempo que ha planteado que la generación política a la que pertenece «ha de ser la Extremadura del sí».

A este respecto, ha destacado el «sí a la Extremadura con espíritu emprendedor, empresarial, con espíritu ganador», a la que apuesta por quien arriesga su patrimonio «para ofrecer el mejor de los patrimonios», o a una región «avanzada, sin miedos, ni complejos», «valiente» y donde desaparezcan «los tópicos falsos» que hacen «daño», ha manifestado.

Finalmente, ha dedicado unas palabras a la igualdad entre hombres y mujeres, que «deber ser una convicción», y ha expuesto que defenderán «como hasta ahora» la igualdad en todos los ámbitos, la tolerancia y el respeto al diferente y combatirán con la palabra a los que, «desde la radicalidad», fomentan la división, el rencor y el odio frente al que piensa diferente, además de proteger la diversidad como ejemplo de igualdad e inclusión.