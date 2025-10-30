La galería de fusileros de Badajoz reabre a las visitas tras dos años cerrada El pasadizo para las tropas se recuperó hace una década y en 2023 hubo que intervenir por filtraciones

Interior de la galería de fusileros recuperada en el baluarte de San Pedro.

Ángela Murillo Jueves, 30 de octubre 2025, 18:51 | Actualizado 19:14h.

La galería de fusileros del Baluarte de San Pedro reabre al público en Badajoz después de dos años cerrada. Tras medio siglo oculto, este espacio histórico se destapó en 2013 y se recuperó hace una década, con un proyecto de rehabilitación y museografía que rondó una inversión de 50.000 euros. Ahora vuelve a ser visitable por turistas y vecinos, después de que el Ayuntamiento haya realizado mejoras en sus luminarias, reubicándolas.

A este pasadizo, que no es el único de su tipo en el sistema abaluartado de la capital pacense, se accede por la zona de aparcamientos de la vía rápida del Campillo. La galería fue construida alrededor de 1778 para dotar de mayor solidez al propio baluarte de San Pedro. Su misión era defender el foso y la entrada de las tropas.

En Badajoz se construyeron varias galerías de este tipo en la segunda mitad del siglo XVIII, según los proyectos del ingeniero Pedro Ruiz de Olano. Desde su interior los soldados disparaban fuego de fusilería a ras de muralla, a través de las aspilleras abiertas.

Problemas de filtraciones

Tras su rehabilitación, en 2023 fue necesario volver a intervenir en el pasillo abovedado para solventar problemas de filtraciones, mejorando la evacuación de agua con la instalación de nuevas bombas de achique.

Ampliar Acceso a la galería de fusileros, junto al aparcamiento de El Campillo. HOY

Tras esos trabajos para evitar daños provocados por la lluvia, los socialistas denunciaron en marzo del año pasado que la galería permanecía cerrada desde el verano de 2023. Un cierre al que se pone fin este 31 de octubre.

En todo este tiempo, el monumento solo se ha abierto al público con motivo de eventos o citas culturales como la Noche en Blanco.

Horario de acceso

Se podrá visitar de jueves a domingo. El horario de acceso por la tarde será de 17:00 a 20:00 horas. Los fines de semana, por la mañana, también se podrá entrar, de 11:00 a 14:00 horas.

El Ayuntamiento precisa que se trata del mismo horario de apertura disponible para el resto de monumentos de la ciudad: el San Cristóbal, Puerta de Palmas, Espantaperros, las torres de Santa María y de los Acevedo -también en el recinto de la Alcazaba-, el edificio de la Galera y el yacimiento del Alpéndiz.

