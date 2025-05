Funzo & Baby Loud estarán en el López de Ayala este sábado

El Teatro López de Ayala acogerá este sábado 13 a las 21.00 horas al dúo Funzo & Baby Loud con su gira de despedida 'Negative ... Cloud Pa Siempre Tour' y las entradas al concierto están agotadas. El grupo formado por los hermanos alicantinos Adrián y Juan Carlos Gomis presentan su último álbum juntos 'Palante'. Esta gira de despedida recorrerá varias ciudades de todo el país.

Funzo & Baby Loud se separan después de más de siete años de carrera juntos. Una decisión premeditada y de mutuo acuerdo que pone fin a una trayectoria de éxitos como 'Batmóvil' o 'Inmortales', con más de 50 millones de escuchas. Según informa el López de Ayala, no solo son pioneros sino que también se han convertido en el grupo más importante de la nueva ola del pop español, así como ser los primeros de su generación en agotar el WiZink Center de Madrid con más de 15.000 entradas vendidas.

En 2024 publican su último disco juntos 'Palante' (Sony Music) y la última gira juntos será 'Negative Cloud Pa Siempre Tour', donde recorrerán más de dieciséis ciudades en un formato híbrido con banda, con la que el grupo quiere agradecer el amor incondicional de sus fans.

Gira de despedida

Aún quedan algunas fechas en su cartel de la gira de despedida. Justo un día antes, el viernes 12, el grupo estará en el Gran Teatro de Cáceres. El viernes 19 de este mismo mes se desplazará hasta Málaga y al día siguiente estará en Almería. El concierto del 4 de mayo será en Córdoba y el 11 del mismo mes Funzo & Baby Loud se dejarán ver por Zaragoza. Seguirán el día 17 en Granada y el sábado 18 en Murcia para terminar en Sevilla el 24 de mayo y en Alicante el 13 de julio.

Teatro López de Ayala

Por otro lado, el López de Ayala ofrece este domingo la obra 'No me toques el cuento', con Masi Rodríguez o Colette Casas, Carmen Calle, Isabel Morán y Olivia Lara. No me toques el cuento muestra a cuatro princesas que se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento.

El sábado 20 de abril llega 'Héroes, una comedia confinada'. Escrita y dirigida por Isidro Timón y a manos de la Compañía Maltravieso con intérpretes como Ana Trinidad, Amelia David, Rubén Lachazo y Carola Veidhlin. La comedia está ambientada en una familia confinada en un piso, y durante el estado de alerta por la pandemia, vive todas las situaciones y tópicos que se puedan imaginar.

El domingo 21 llega el espectáculo de danza de Step Dance Studios 'Black Woman Fest'.