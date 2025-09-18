HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fundación CB organiza los encuentros ‘Diálogo entre flamencas’

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

‘Diálogo entre flamencas’, una iniciativa organizada por Fundación CB, pretende ser un espacio y un tiempo para compartir, aprender y divulgar el arte del flamenco. Estos encuentros buscan reconocer a las figuras femeninas de este arte Patrimonio de la Humanidad.

El primer encuentro tendrá lugar el 25 de septiembre, a las 19.00 horas, y consistirá en un diálogo entre María Isabel Rodríguez Palop y Ostalinda Suárez, la primera mujer gitana en licenciarse en flauta travesera de Europa, concertista y solista de la European Romani Symphonic Orchestra, con sede en Bulgaria. Actualmente, es la directora de la Escuela de Música de Zafra.

En la actuación posterior al diálogo, Ostalinda Suárez estará acompañada por Pakito Suárez ‘El Aspirina’ (piano) y Josué Suarez (percusión). La entrada será libre hasta completar el aforo.

