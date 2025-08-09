Fundación CB ayudará a Afaex con los enfermos de Alzheimer

Fundación CB, comprometida con la mejora del bienestar de las personas en situación de dependencia, ha llegado a un acuerdo de colaboración con la ... Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer (Afaex) a través del cual contribuirá en su labor de apoyar a los usuarios mediante un vehículo adaptado que les permita el traslado hasta su centro de día.

Los enfermos de alzheimer que atiende Afaex presentan limitaciones funcionales que dificultan su autonomía y movilidad. Estas barreras, unidas a las circunstancias laborales o personales de sus familiares, impiden a menudo que puedan acudir de forma regular a este centro, lo que afecta negativamente a su calidad de vida.

Gracias a esta colaboración, los usuarios podrán disponer de un vehículo adaptado a sus necesidades que facilitará su asistencia a los talleres, actividades y sesiones de terapia que ofrece este centro.

Esta iniciativa es un paso fundamental para promover la atención y el acompañamiento que requieren las personas afectadas por la enfermedad del alzheimer.