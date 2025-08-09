HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de la firma del acuerdo. HOY

Fundación CB ayudará a Afaex con los enfermos de Alzheimer

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:32

Fundación CB, comprometida con la mejora del bienestar de las personas en situación de dependencia, ha llegado a un acuerdo de colaboración con la ... Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer (Afaex) a través del cual contribuirá en su labor de apoyar a los usuarios mediante un vehículo adaptado que les permita el traslado hasta su centro de día.

