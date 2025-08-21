La Fundación CB apuesta por el cine de verano en el López de Ayala y el parque de la Legión

Será que los termómetros bajaron este miércoles de los 40 grados tras semanas de agobio permanente, será que los pacenses quieren ver ‘La infiltrada’, la ... película que ha valido a Carolina Yuste el Goya a la mejor actriz. O, quizás por los dos motivos, la plaza de Minayo tuvo ayer una larga cola de espectadores para adquirir entradas por un euro con las que entrar por la noche a la terraza del López de Ayala para ver la cinta.

La proyección es iniciativa de la Fundación CB, que apuesta por el cine de verano en el teatro y en el parque de la Legión en esta segunda quincena de agosto.

A la expectación generada por la interpretación de Carolina Yuste, seguirá otra película para todos los públicos. Será este sábado día 23 en el parque de la Legión, cuando se podrá ver ‘Robot Dreams’ gratis a las 22.00 horas.

El próximo miércoles, día 27, las proyecciones vuelven al López de Ayala por un euro. Será la oportunidad de ver la cinta familiar ‘Inside Out’. En el parque de la Legión se podrán ver las dos últimas películas. El viernes 29 proyectarán ‘Salta’ y el sábado, ‘Gru 4. Mi villano favorito’. La Fundación abre también estos días su sede de la calle Montesinos para talleres infantiles y yoga para adultos.