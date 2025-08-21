HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cola de pacenses para adquirir las entradas del cine de verano en el López de Ayala ayer. HOY

La Fundación CB apuesta por el cine de verano en el López de Ayala y el parque de la Legión

Los pacenses forman cola para ver ‘La infiltrada’, la película que ha valido a Carolina Yuste el Goya a la mejor actriz

R. Romero

BADAJOZ.

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:46

Será que los termómetros bajaron este miércoles de los 40 grados tras semanas de agobio permanente, será que los pacenses quieren ver ‘La infiltrada’, la ... película que ha valido a Carolina Yuste el Goya a la mejor actriz. O, quizás por los dos motivos, la plaza de Minayo tuvo ayer una larga cola de espectadores para adquirir entradas por un euro con las que entrar por la noche a la terraza del López de Ayala para ver la cinta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

