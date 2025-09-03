La Fundación CB abrirá sus salas para la Noche en Blanco

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:42 Comenta Compartir

El 6 de septiembre se celebrará la Noche en Blanco en Badajoz y Fundación CB participarán con la apertura de sus espacios expositivos.

El Edificio Montesinos 22 permanecerá abierto al público de 21.30 a 1.30 horas, pudiendo visitarse la exposición de fotografías ‘Sri Lanka: el caos tranquilo’, de Florencio Monje, en la planta baja, y la muestra de pinturas de la Pinacoteca de Fundación CB ‘Badajoz, la ciudad retratada 1987-2020’ en la primera planta. Estarán permitidas las visitas a la terraza para disfrutar de las vistas de la ciudad y los monumentos iluminados desde el Mirador.

El Edificio VS22 también estará abierto el público desde las 21.30 hasta las 3.00 horas. Los visitantes podrán disfrutar de la exposición ‘El tiempo a través del sonido’, de Miguel Ángel Macías, y ‘Entre suturas’ de María Terrón Bru.