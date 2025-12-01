HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Uno de los despachos inundados por la fuga de agua del colegio Juventud. HOY

Una fuga de agua durante el puente inunda el colegio Juventud de Badajoz

A primera hora los docentes se han encontrado tres aulas y otros tantos despachos del centro anegados

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:49

Comenta

Una inundación ha provocado daños en el colegio público Juventud. «En cuanto se ha recibido el aviso del incidente, el Ayuntamiento ha activado de inmediato los equipos de actuación», indican fuentes municipales. Varios operarios de limpieza y los técnicos de mantenimiento municipales trabajan en el centro para restablecer la normalidad.

El origen de la incidencia ha sido la rotura de un latiguillo en un lavabo de la planta superior. «Al haber permanecido el centro cerrado durante cuatro días debido al puente escolar, no fue posible detectar la avería con anterioridad». El chorro de agua ha hecho que han visto afectadas por la inundación tres aulas y otros tantos despachos.

Los alumnos afectados han sido reubicados temporalmente para garantizar su seguridad y la actividad lectiva sigue con normalidad, indican fuentes municipales.

Cañones de calor para secar

Además, «se ha reforzado el dispositivo con personal adicional, se han trasladado cañones de calor para agilizar el secado de los espacios y, una vez completada la intervención», se procederá a las labores de pintura y acondicionamiento.

«Se continúa trabajando para restablecer las condiciones óptimas en el menor tiempo posible», indican desde el Consistorio. Se han personado en el lugar tanto el delegado provincial de Educación como el jefe provincial de Obras, quienes han inspeccionado lo ocurrido. Asimismo, también ha visitado el centro la concejala de Colegios, Mariema Seck.

Tras el momento del incidente, las clases se han retomado este lunes y mañana «continuarán con absoluta normalidad», concluye desde la Consejería de Educación.

