Los operarios sacan el agua del Museo Luis de Morales e intentan salvar las obras expuestas. Ángel Márquez

Una fuga de agua daña obras expuestas en el Museo Luis de Morales de Badajoz

La inundación se ha producido por la rotura de una tubería de fibrocemento en la plaza de Santa María

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:17

La rotura de una tubería de fibrocemento ha provocado una fuga de agua este martes a primera hora en la plaza de Santa María, en el Casco Antiguo.

La inundación generada por la avería ha entrado en la primera sala del Museo Luis de Morales y ha dañado alguna de las obras que han estado expuestas con motivo de la exposición de los Premios Ciudad de Badajoz.

En este momento los trabajos seleccionados se encontraban en el proceso de embalaje para ser devueltos a sus propietarios, dejando así este espacio libre para la instalación de la muestra de dioramas, que abrirá al público el próximo 5 de diciembre.

Aqualia trabaja desde primera hora en la zona de la avería. A. Márquez

El origen de la fuga se localiza en un tramo de tubería cerca del espacio cultural Santa Catalina. Desde primera hora, operarios de Aqualia y una máquina excavadora trabajan junto a la taberna situada en la esquina de la calle Encarnación, donde se ha abierto una zanja para sustituir el trozo dañado. El agua también ha entrado a chorros en el parking subterráneo situado bajo la plaza. Se ha quedado sin suministro el edificio situado en el número 1 de la calle Norte, informa Aqualia.

El pasado 18 de noviembre, otra rotura de una tubería de fibrocemento en el centro provocó una inundación en la plaza de San Atón. La avería se registró minutos antes de las nueve de la noche, cuando el acerado reventó en un punto próximo a la sede del Colegio de Abogados.

