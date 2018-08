Más del 90% de los fuegos de pastos en Badajoz son intencionados Este año ha habido 150 incendios menos que en 2017 debido a las lluvias que se alargaron hasta el mes de junio, pero el número crecerá NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 3 agosto 2018, 08:35

El termómetro supera ampliamente los 40 grados en Badajoz por primera vez este verano. Eso significa que el riesgo de incendios de pastos aumenta. Hasta ahora la temporada ha sido tranquila porque las abundantes lluvias de mayo y junio impidieron que la maleza se secase, pero ya se dan las condiciones para que se produzcan más fuegos. No serán accidentales. Más del 90%, según los datos de los bomberos, son intencionados.

En 2018, hasta el 31 de julio, en la ciudad se han producido 324 incendios. En 2017, a esas altura del año, la cifra era de 469 y en 2016 de 506. Es un año atípico debido a las lluvias, según explica el concejal delegado de Bomberos, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo.

ESTADÍSTICAS incendios de pastos se han producido en la ciudad hasta el 31 de julio Por esas fechas, el año pasado eran 469. Solo en mayo de 2017 hubo 150 fuegos y este año apenas se registró ninguno en ese mes. 31 propietarios de terrenos han sido sancionados en julio por no desbrozar sus parcelas.

«Ha sido la meteorología. Ha seguido lloviendo mucho en mayo y junio y los campos no se han secado. Era imposible que ardiera porque estaba todo verde», dice el edil. El jefe del Servicio Municipal de Extinción de Incendios, Basilio González, pone un ejemplo. «En mayo del año pasado atendimos 150 fuegos y este año, en el mismo mes, no ha habido prácticamente ninguno».

El importante descenso en la cifra de fuegos, al menos hasta el momento, provocará que las estadísticas de este año no sean tan abultadas. Los responsables del servicio de bomberos consideran difícil que remonten, aunque advierten de que, con el aumento de las temperaturas esta semana, puede llegar el momento más peligroso de la temporada, ya que los pastos sí que están secos ahora.

«Es el momento de reforzar la prevención porque, además, esta semana viene la ola de calor. Hay que recalcar lo importante que es la prevención: tener los solares desbrozados, no hacer fuego ni barbacoas, cumplir la normativa, no fumar... En fin, tener mucho cuidado», resume Gutiérrez Jaramillo.

«Por ahora es una temporada buena, sin incendios graves, pero queda mucho verano y la tendencia, en los últimos años, es que haga calor hasta bien entrado octubre. En previsión de que las temperaturas altas pueda permanecer más tiempo, siempre es bueno tener precauciones», añade el edil.

En cuanto a la causa de los fuegos, ambos apuntan a que la inmensa mayoría son intencionados, incluidos los que han amenazado a los principales monumentos de la ciudad, como La Alcazaba o el Fuerte de San Cristóbal. «La mayoría son provocados. Espontáneamente es difícil que prenda un pasto».

«Ahora, con esta ola de calor, pueden comenzar a producirse los llamados incendios por el efecto lupa, por botellas o cristales en medio del campo. Pero hasta ahora no ha hecho calor para que eso se produzca», señala Basilio González.

«De los que llevamos hasta ahora, me atrevería a decir que no el 100%, pero más del 90% son provocados de manera intencionada. El resto son negligencias, en algunos casos por mal uso de la maquinaria agrícola a la hora se segar».

Por su parte, el concejal delegado de Bomberos va más allá y señala que lo que ocurre en Badajoz no se da en otras localidades. «Es curioso ¿Qué está pasando? Aquí arden puntos sensibles, significativos de la ciudad. Sin embargo, tu no ves un incendio cerca de las murallas de Elvas y también tiene sus pastos». En otras poblaciones con monumentos no ocurren esos incendios ¿Por qué aquí ocurre?».

A pesar de todo, Basilio González asegura que la campaña de sanciones está funcionando. Hace dos años que este servicio comenzó a aplicar multas a los propietarios de solares que no los desbrozan. Al tener maleza seca en sus terrenos son un foco de incendios. «Si nos damos una vuelta por las afueras de la ciudad, se ven solares que no se desbrozaban y ahora sí se desbrozan. No está todo. En esto habrá que insistir, pero la prevención es así. Es una labor muy ingrata, de insistir mucho. Va calando, como la lluvia fina».

Este año los bomberos han iniciado expediente sancionador contra 31 dueños de parcelas. Las multas, que van de 750 a 1.000 euros y pueden doblarse si son reincidentes, se impusieron en julio. Antes, los propietarios de terrenos recibieron una carta para que arreglasen sus propiedades. Los que no han atendido al requerimiento se enfrentan a la sanción. Esta campaña solo afecta a las parcelas del extrarradio. Las multas por no cuidar los solares del casco urbano las tramita la Concejalía de Urbanismo.

Sistema de respuesta

En cuanto al tamaño de los incendios, por ahora solo ha habido cuatro de gran tamaño. El más destacado fue en el Rincón de Caya, ya que ha sido el único fuego en la ciudad en el que se ha declarado el 'nivel 1' de peligrosidad al acercarse las llamas a zonas habitadas.

También fue complicada la intervención en el vertedero de la carretera de Valverde. Los montones de basuras, debido a la fermentación, pueden arder y el agua no funciona para extinguirlo. La única solución es usar arena hasta que se ahoga el fuego por falta de oxígeno.

Por último, el jefe del Servicio Municipal de Extinción de Incendios destaca que ya se ha utilizado varias veces el nuevo Sistema de Respuesta, que sirve para llamar a bomberos que no están de turno, y así reforzar los efectivos. González asegura que está funcionando bien y ayuda a su labor.