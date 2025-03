«El fuego nos ha dejado en la calle. Lo hemos perdido todo, necesitamos ayuda»

Pasaban las dos y media de la madrugada cuando el olor a humo despertó a María del Mar Rendón, usuaria de la vivienda social ubicada ... en la calle Olaf Palme de Badajoz que se incendió la pasada madrugada. Cuando la mujer llegó al salón no pudo hacer nada por apagar las llamas que se habían iniciado en su sofá y que alcanzaban el techo de su casa.

Hasta este miércoles María del Mar, su marido y sus cuatro hijos han vivido en este piso del que no ha quedado nada tras el incendio. «Se ha quemado todo, muebles, paredes, electrodomésticos, ropa, dinero, comida, medicamentos... Salimos a la calle con lo puesto y lo hemos perdido todo», cuenta María del Mar.

Lo que más preocupa a esta familia es que no tienen un lugar al que ir y dos de sus hijos son discapacitados. «Necesitan una casa que les dé seguridad, no pueden estar hoy en un sitio y mañana en otro. Nos hemos quedado sin casa y de momento la única ayuda que tenemos es una noche de hotel que nos ha ofecido el Ayuntamiento», explica el propietario, Francisco de la Concepción.

«Solo pido un techo para mis hijos»

Francisco cuenta que el único dinero que tenían se ha quemado en el incendio. «Este jueves nos iban a instalar una cocina nueva y teníamos el dinero aquí para pagarla, también lo hemos perdido». Por este motivo han intentado contactar con la Junta para pedir ayuda y que les faciliten una vivienda de carácter social mientras arreglan su casa. «Nos han dicho que como no tenemos seguro de hogar no pueden hacer nada. Si lo poco que tenemos es para comer, ¿Cómo me voy a permitir pagar un seguro?», relata María del Mar.

Las trabajadoras del área de inserción social del Ayuntamiento de Badajoz se han desplazado hasta la vivienda, para valorar la situación en la que se encuentra esta familia. «Les hemos facilitado ropa, comida y pasarán la noche en el hotel 'Conde Duque', que es de lo que nosotros nos podemos hacer cargo, porque la adjudicación de viviendas sociales le corresponde a la Junta de Extremadura», aclara la trabajadora social, Diana Cidoncha.

Para proceder a actuar en la vivienda es necesario la valoración de un perito, por el momento los bomberos le han restringido la entrada. «Necesito un techo para mis hijos. Los vecinos nos están ayudando mucho, pero somos un barrio obrero y no pueden hacer mucho por nosotros», explican. Mientras llega esta ayuda la familia ha abierto una cuenta en las redes sociales con la que se puede colaborar a través de bizum.

El incendio se originó en el sofá de la vivienda, «Uno de mis hijos tiene autismo y mientras dormíamos prendió fuego al sofá con el mechero, fue imposible apagarlo, ni siquiera hay extintores en el bloque», explican los propietarios.