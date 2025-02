«Frente a la soledad de las ciudades está la solidaridad de los pueblos»

c. moreno

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Martes, 27 de septiembre 2022, 07:36 Comenta Compartir

Juan José Montes González nació en La Codosera en 1969. En aquella época, su pueblo superaba los 3.000 habitantes pero hoy apenas llega a los 1.800. Periodista de profesión y director del semanario diocesano Iglesia en Camino, presenta este miércoles 28 de septiembre (a las 19.00 horas en salón de actos del Colegio de Farmacéuticos) 'Vaciados. El último verano de un pueblo que se resiste a desaparecer'. Es su primera novela y aborda una realidad que le resulta familiar. «No es autobiográfica pero en la trama sí hay muchos recuerdos y experiencias vividos en primera persona».

–¿Por qué centra su libro en la España vaciada?

–Yo soy de pueblo, he vivido esa realidad y conozco a muchas personas que me cuentan lo que piensan y sienten. Me ha bastado hacer una descripción de mis recuerdos de infancia y juventud para ambientar la novela.

–¿Cómo es esa España que describe?

–En nuestro país hay 23 provincias que se consideran parte de la España vaciada. Ocupan el 77% del territorio y acogen al 75% de los municipios, pero en esas 23 provincias sólo vive el 10% de la población. En 'Vaciados' la acción se desarrolla en un pueblo ficticio de Castilla que en invierno tiene 300 habitantes y en verano llega a 1.000.

–¿Responden los escenarios y los personajes a los de un pueblo como el suyo?

–Como el mío y como el de cualquier pueblo de Extremadura porque se habla de problemas tan reales como el cierre de la oficina bancaria, las escasas posibilidades de conseguir un trabajo, los conflictos en torno a una mina...

–¿Busca generar debate?

–El principal objetivo es que la novela se lea y se disfrute, pero al mismo tiempo puede que al lector le ayude a pensar, a estar de acuerdo en unas cosas y en contra en otras.

–¿Le gusta el mundo rural tal y como es hoy?

–Los pueblos no pueden ser un coto al que van los urbanitas los fines de semana. Un pueblo debe tener un medio de vida, dar trabajo, ser atractivo para sus vecinos. Frente a la soledad que muchas veces se sufre en las ciudades están las redes de solidaridad que se tejen en los pueblos, donde las relaciones son mucho más cercanas,

–Pero también hay carencias...

–Por supuesto que las hay. Si un pueblo no tiene médico todos los días o en el colegio sólo hay ocho niños de distintas edades que reciben las clases mezclados, existe un problema. También hay un problema si el instituto está a 30 kilómetros y la universidad a 80.

–¿Se están tomando medidas acertadas para evitar que España se vacíe?

–Tengo la sensación de que en ocasiones se aprueban muchas normas que limitan el desarrollo económico. A veces lo que pasa en La Codosera se decide en Bruselas y a lo mejor en esas negociaciones se están cambiando cromos con otro países sin pensar en las consecuencias que tendrá en pueblos como los nuestros.

–¿Podrá cambiarse la dinámica o el declive es irremediable?

–Si te soy sincero, creo que no tiene solución porque los recursos para sobrevivir en un pueblo pequeño cada vez son menos y la mentalidad urbanita considera a los pueblos de segunda división. A veces hay recursos que no se pueden explotar por normas incomprensibles. Mientras la gente prefiera tener mucha oferta cultural debajo de casa a respirar el aire puro de los pueblos, el mundo rural se seguirá abandonando.

–En su caso salió del pueblo para estudiar y ya no ha vuelto.

–A mí me gusta más vivir en un pueblo que en una ciudad, pero no podría vivir en mi pueblo por el trabajo que tengo.

–Si echa la vista atrás, ¿cuántos compañeros de colegio siguen en su pueblo?

–Menos de la mitad.

–¿Y son felices?

–Habría que preguntarle a ellos.

–¿Triunfan los buenos en su libro?

–Para descubrirlo hay que leérselo. Pero sí puedo adelantar que hay una alcaldesa que entró en política para ayudar a su pueblo y también un diputado que se mete en medio, que hay corrupción, acción, buenos y malos...

–¿Influye la forma de pensar a la hora de escribir?

–La manera de pensar influye siempre, la boca habla lo que tiene el corazón y uno escribe lo que siente el alma. Yo espero que el libro se disfrute.

Temas

Badajoz