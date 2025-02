San Francisco, la parada de los Reyes Magos en Badajoz

San Francisco se ha convertido en una parada obligada para los Reyes Magos, que estos días ya están recibiendo los deseos de los pacenses. El ... mercado navideño ofrece regalos con historias, las que tienen los que están detrás de cada una de las casetas y por las que merece la pena, darse un paseo para descubrirlas.

Como la de Fernando Moro y Ángeles Devesa, que hablan de su chocolate artesano como de un vino, describiendo los matices y aromas que deja en boca. Él es de Llerena, ella gallega, y aprendieron a hacer chocolate en Nicaragua, donde vivieron durante siete años. De vuelta a Extremadura, decidieron abrir un obrador en Llerena 'Bean to bar' o lo que es lo mismo 'del grano a la tableta', porque eso es lo que diferencia su producto. Granos de un mismo origen, manteca de cacao y azúcar de caña, esos son los ingredientes.

Arrancaron en Extremadura justo antes de la pandemia y están por primera vez en el mercado navideño de San Francisco como la primera parada para darse a conocer en Extremadura. «Estamos muy contentos desde que hemos abierto, pasa mucha gente y les gusta», comenta Ángeles, que cree que sus chocolates pueden ser una dura competencia a los turrones en las mesas de Navidad de los pacenses.

Dispuesta también a que en la bandeja de dulces haya representación de la repostería árabe está Nadia Zaibat, que nació en Casablanca pero lleva once años viviendo en Badajoz. Atiende en el puesto de dulces y artesanía árabe que su cuñado tiene en San Francisco y al que llevan viniendo desde hace seis años.

Allí ofrecen cuernos de gacela, baklavas, nidos y dedos de pistachos o almendras o los pestiños marroquíes con sésamo, miel y agua de azahar, que tienen paladares fijos cada Navidad. «A la gente les gustan mucho. Los días 24 y 31 vienen a llevarse bandejas de variedades para ponerlas en sus cenas», cuenta Zaibat que, aunque no la celebre, dice que le gusta ver cómo los pacenses viven la Navidad.

En el mercado de San Francisco la artesanía es la nota común, puede ser en forma de gastronomía o de arte, como el de Blanca Ambel, que aunque no ha faltado ni una Navidad en su caseta, este es el primer año que muestra sus acuarelas e ilustraciones: de la torre de Espantaperros, al arco de San Lorenzo para que la matar la nostalgia de los que viven fuera de Badajoz o de sus dibujos infantiles o trabajos por encargo que le hacen en el mismo puesto. «Estoy muy contenta con la acogida, además de que estoy vendiendo muy bien, a la gente le gusta, me felicitan por mi trabajo y eso me anima a seguir».

Beatriz Rodríguez también es ilustradora, pero su dibujos los plasma en ropa para niños. Esta arquitecta pacense, que estudió en Madrid, ejerció en Londres y regresó a Badajoz cuando tuvo a su primer hijo, decidió aparcar los planos para dedicarse cien por cien al arte. «Empecé a crear pequeños animalitos y me sentí cómoda con ese mundo. Hice un libro de ilustraciones y después una marca de ropa (La casita de Beatriz Roma) y llevo cuatro años dedicada solo a esto».

Es la tercera vez que Beatriz pasa la Navidad en el mercado y para ella, que solo vende a través de su página web, estos días son un escaparate para darse a conocer. No tiene ropa en serie, cada una de sus prendas son únicas, porque, dice, «tiene el cariño desde el lápiz hasta el producto final».

Y de artesanía para que en las casas de los pacenses se note que es Navidad hay mucha oferta en el mercado. Desde coronas navideñas a la flor de pascua, adornos para el árbol o cualquier atrezo para el belén que se le pueda a uno ocurrir. Con madera y serrín hace a mano una a una sus piezas Francisco, un artesano pacense que desde los 18 años fabrica muebles. Sus casas, gallineros, hornos, catapultas, chozos o palomares para montar un belén tradicional las venden su hija y su yerno en una de las casetas.

Llevan cinco años sin faltar a la cita de San Francisco, salvo el pasado, pues con la pandemia prefirieron quedarse en casa. Aunque el mercado de los belenes ha bajado, dice Artai Fernández, «aún hay mucha gente aferrada al belén tradicional».

Además de artesanía, en San Francisco se puede regalar solidaridad. Varias asociaciones tienen un hueco en el mercado, donde, además de darle visibilidad a sus causas, consiguen sumar fondos que, con la pandemia, son más necesarios que nunca. Así lo reconoce Marina Maldonado, que está en la caseta de Mi princesa Rett por segundo año consecutivo. «No hemos podido hacer eventos y el mercado es una forma de emerger de este año tan malo».