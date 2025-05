Arte en el teléfono móvil

Nadie podría habernos dicho hace unos años –y no tantos– que iríamos a ver una exposición de imágenes captadas con teléfono móvil. Y mucho menos ... que tales imágenes serían una muestra singular del arte fotográfico. Arte fotográfico con mayúsculas, que es como cabe definir la exposición 'Navegando entre colores', que este último fin de semana se inauguró en el Colegio de Médicos de Badajoz, y de la que es autora la doctora Encarnación Poch Rivera.

No me considero un especialista en la crítica de arte, pero como mero espectador observo el gran partido que Encarna Poch le saca al hecho irrelevante de fotografiar con el móvil: paisajes, flores, objetos, enseres, azulejos o cancelas de hierro. Lo que para cualquiera de nosotros no deja de ser algo así como guardar un recuerdo del lugar que visitamos o de los atardeceres que nos encantan, ella lo convierte en imágenes con alma, desde luego con sello personal, en las que hay una explosión de colores que nuestra retina no percibe del natural con tanta intensidad. Y no solo eso: el enfoque, el ángulo y el encuadre que consigue no tiene nada de vulgar; no tiene nada de esa simplicidad que suele ser la constante de nuestras fotos con móvil. Por eso digo que el ojo clínico-artístico de esta mujer médico para las imágenes logra trascender de la modestia de una foto tomada al paso a la categoría de arte gráfico con mucho sentido de la permanencia en el tiempo.

Y como periodista no debo pasar por alto el grado de precisión con el que la doctora Poch titula sus fotografías. Por ejemplo, se exhibe una de un mojón pintado de azulete al final de una calle y seguramente porque está a la puerta de dónde vas, lleva por título: 'No tiene pérdida'. Y así otras muchas imágenes como la de la cancela, las sábanas volanderas o la cromática variedad de flores mil que anticipan la primavera a la sala de exposiciones del Colegio de Médicos pacense.

Nunca un instrumento ya tan habitual en nuestros bolsillos había dado tanto de sí como en esta muestra fotográfica, verdaderamente peculiar y digna de ser contemplada aun con el móvil en la mano.