Francisco Escudero 'Perrete' dirigirá la Asociación Arte Flamenco de Badajoz

Badajoz. Hay quien combate los nervios cantando en bajo. O tocando las palmas. El vértigo del escenario aprieta. Hay quien va cada cinco minutos al baño.

A Francisco Escudero el previo del directo le aploma. Bosteza. Dormita. Calma la ansiedad tumbado. Por eso le apodaron 'Perrete'. Es fácil verlo tirado en el sofá del camerino. Pero es empezar a crujir la garganta y venirse arriba. De cero a cien en dos segundos. 27 años. Dos premios en La Unión y con agenda en tablaos como Casa Patas o El Corral de la Morería. Esta tarde aterriza en el salón de actos de la Rucab.

Lo hará junto al periodista Antonio Alcántara en una conferencia recital sobre los cantos de laboreo. Alcántara pone la historia. Dedicó su tesis doctoral a rescatar el tarareo de los agricultores mientras araban y trillaban. Escudero pone el cante jondo de la era. «Esto también forma parte de nuestro patrimonio y es de agradecer la labor de estudiosos como Antonio».

Defiende una propuesta tan amena porque el espectador aprende de lo que explica el investigador y después escucha en directo. «Todos los que se hayan criado en el campo seguro que recuerdan a su padre o su abuelo hablar de la faena en el campo, del trabajo con las mulas, venimos de esa cultura y no la podemos enterrar».

A base de recitales, ciclos y conciertos, Escudero se ha convertido en un referente del género en la ciudad. Habla de una afición creciente en Badajoz. Lo ve como un ambiente muy sano de gente que quiere aprender y conocer a fondo un estilo muy singular.

Por eso se ha puesto al frente de la Asociación Arte Flamenco de Badajoz, la peña más antigua de Extremadura. Quiere abrirla a los que desconocen este tipo de música. «Mi compromiso es darle visibilidad a la cultura flamenca, a lo que hacemos y traer artistas que gusten».

Sustituye en el cargo a Carlos Pinto, que se queda en la junta directiva como vocal. Ya ha diseñado la programación de esta temporada.

El viernes 11 de octubre abre con el Wilo, un cantaor del Puerto de Santa María, y Virginia González, una promesa de Siruela.

Su propuesta, explica, pasa por combinar en cada velada voces nacionales consagradas con jóvenes extremeños que están iniciando su camino. Será bueno para todos, concluye. Para los chicos porque aprenden de los veteranos, para el público porque tendrá voces de primer nivel y para los que vienen porque se siente arropados por los aficionados de Badajoz.

También acentuará la promoción de los eventos que organicen para llegar a más público y sumar masa social que sustente la peña.

Arte Flamenco tiene ahora más de 70 abonados que pagan 15 euros al mes, aunque en realidad son 140 porque cada afiliado lleva a un acompañante a los conciertos y salen a siete euros por asistente. «Si se conoce más lo que hacemos, tendremos más repercusión».

Colaborar con otras peñas, con los ciclos de la Plaza Alta de la Junta de Extremadura, y mejorar la sede de la calle entran también en su agenda.

Sus conciertos los organizan en el Complejo Alcántara porque el local bajo al Escuela de Idiomas no está acondicionado, aunque en un futuro quizá acondicionen el patio para organizar recitales o conferencias como las de hoy en la residencia universitaria.

Cree que su faceta artística le pueda ayudar en su responsabilidad en Arte Flamenco. «Trataremos a la gente que venga como me gustaría que me traten a mí cuando voy a cantar a otro sitios».

En la peña hay también una escuela que 'Perrete' quiere relanzar. Niños que buscan su oportunidad y aficionados con vocación se acercan a recibir sus consejos.

Por cantera no será. Y pone el ejemplo a Daniel González o Héctor Sierra, dos puntales que no pasan de los catorce años y a los que augura carrera profesional. No abundan los trampolines en el flamenco y 'Perrete' quiere poner uno en Badajoz a través de la asociación. «Aquí tenemos un público agradecido, hay entendidos, pero también neófitos con interés a los que ves disfrutar de verdad en los recitales».

A 'Perrete' la afición le viene por su cercanía familiar con el bailador 'El Peregrino'. A los quince años empezó a estudiar y prepararse para dedicarse profesionalmente al cante. Se rodeó de gente como Alejandro Vega, La Kaíta, El Tío Javi, Guadiana o Ramón El Portugués. «He tenido la oportunidad de ir creciendo con ellos».

Su olfato le dice que en este oficio hay que poner los oídos en muchos sitios. Abrir un abanico muy amplio en el que conviene estudiar al detalle desde Camarón o Marchena a Pepe Pinto o El Pele. «Uno se hace a través de los demás».