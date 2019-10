Fragoso resta importancia a la moción del PSOE para reprobarle El alcalde pacense cree que se trata de una cortina de humo EUROPA PRESS Sábado, 26 octubre 2019, 19:03

El alcalde de Badajoz y presidente del PP provincial pacense, Francisco Javier Fragoso, ha restado importancia a la moción anunciada este viernes por el PSOE para reprobarle por su «actitud ultraderechista», en relación a la cual ha considerado que es «una cortina de humo de los socialistas» para no hablar de los problemas que tienen los ciudadanos «de verdad».

«Sinceramente a mí me parece una auténtica chorrada», ha reconocido Fragoso después de que el secretario provincial del PSOE, Rafael Lemus, haya anunciado en la mañana de este viernes que el PSOE presentará en los ayuntamientos pacenses una moción para reprobar «la actitud ultraderechista» de Fragoso.

Una moción que pide la reprobación del alcalde de Badajoz por permitir la celebración en el Ayuntamiento de Badajoz de una moción propuesta por Vox pidiendo la condena de la «historia criminal» del PSOE que se ha presentado por urgencia y ha sido aprobada con los votos del grupo socialista en el pleno de este viernes de la Diputación de Badajoz.

«Hay que dedicarnos a trabajar en las cosas importantes, yo una vez que me han reprobado lo que me ha faltado preguntarle al presidente si ahora qué me toca irme al rincón de pensar, si me van a dar unos azotes, si tengo que pagar una multa», ha replicado con ironía el también diputado provincial en alusión al presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, en una entrevista en la cadena COPE de Badajoz recogida por Europa Press.

Para Fragoso, «sinceramente esto no tiene ninguna importancia y es además una cortina de humo de los socialistas para no hablar de los problemas que tienen los ciudadanos de verdad», entre los cuales ha citado el empleo, la lista de espera en la sanidad, la educación o que Extremadura es «la última región de España en emprendimiento y en posibilidades de desarrollo».

No obstante, ha continuado, «en vez de hablar de estas cosas se dedican a estas tonterías, con todo el respeto, en las cuales el alcalde no tiene nada que ver», ha defendido, para agregar que se ponen «además al mismo nivel» que la moción presentada por Vox en el ayuntamiento al «hablar de cosas del pasado en vez de hablar del presente y del futuro» y de «lo que le importa a los vecinos de Badajoz y a la gente».

Pedro Acedo

Asimismo y sobre las declaraciones realizadas por Rafael Lemus sobre que algunos militantes «enardecidos por esta situación pueden llegar a tener la tentación» de que, cuando llegue la papeleta del Senado, marcar la segunda casilla de la lista del PP en la provincia de Badajoz de Pedro Acedo «para que no salga el señor Fragoso en las elecciones generales», este último se ha mostrado «absolutamente encantado».

Del mismo modo, ha sostenido que Pedro Acedo no es su rival, sino que es parte de la candidatura que presenta el PP a las elecciones al Senado, por lo que está «tremendamente agradecido» de que los socialistas entiendan que un senador del Partido Popular «es mucho mejor que los suyos»; al tiempo que ha agregado, en todo caso, que los 'populares' van a sacar los tres senadores

Finalmente, ha lamentado que se dedique el tiempo «a estas cosas en vez de a los problemas que le preocupan a los ciudadanos». «Que es a lo que uno se dedica y se ocupa todo el día», ha concluido.