Fragoso recurre al pasado socialista El salón de plenos, ayer durante la sesión. :: casimiro moreno El alcalde estrena curso político rememorando la deuda que había en 1995 | «Había una factura de un millón de pesetas de una juerga en el hotel Alfa de Lisboa» cuando el PP llegó al Gobierno, aseguró ROCÍO ROMERO Badajoz Miércoles, 4 septiembre 2019, 08:06

El pasado siempre vuelve. Hay quien cree que no se puede escapar de él. Esa es la conclusión del primer pleno del curso político en el que se estrena el tripartito PP-Cs-Vox. Lo hace ante un PSOE dolido porque ganar las elecciones no le ha devuelto el Gobierno local. El fin del verano, lejos de relajar las relaciones, ha azuzado los enfrentamientos entre populares y socialistas.

Ayer volvió el pasado. Pero no el inmediato, sino el de hace 24 años. Antes incluso de que Miguel Celdrán ganara de nuevo las elecciones. El alcalde, Francisco Fragoso, sacó a relucir la situación del Ayuntamiento en 1995 cuando los socialistas «dejaron 16.000 millones de pesetas de deuda». Cargó contra la oposición porque entonces, aseguró, se encontraron con una factura por «una juerga en el hotel Alfa de Lisboa de un millón de pesetas». Estos descubrimientos tardíos hacen vaticinar un nuevo curso plagado de rivalidad.

¿Por qué Fragoso sacó a relucir esto después de tantos años? Porque el Ayuntamiento tuvo que aprobar un plan económico financiero después de haber rebasado la regla de gasto en 15 millones de euros en 2018. Y eso, para el concejal socialista Martín Serván, viene a demostrar que la gestión municipal no es tan buena como al PP le gusta repetir.

Los 2,03 metros de Juancho Pérez no caben en la bancada de un salón sin climatizar ni ventilador

Incluso, tiró de datos de años anteriores para explicar que si hay años con cuantiosos remanentes y planes de impulso de hasta 14 millones de euros es porque lo presupuestado no se gasta. Del dinero previsto para inversiones se ha dejado hasta el 86% sin emplear en 2017. Eso fue lo que dijo ayer. Y eso enervó a Fragoso, que le acusó de querer confundir a los pacenses con ese y con otros datos, como que hayan sido necesario sacar más de 700.000 euros de ahorros para pagar facturas atrasadas. El alcalde respondió que la mitad corresponden a facturas de electricidad y otros suministros de diciembre que se pasan semanas después.

El PP sacó adelante los cambios que quería para abonar las facturas pendientes, desarrollar un paquete de obras por 1,3 millones de euros antes de enero y aprobar el informe con el que aseguran al Ministerio de Hacienda que no volverán a rebasar la regla de gasto en 2019 ni en 2020. Lo hizo con el apoyo de Cs y Vox, cuyo único concejal no intervino en toda la sesión.

Serván y Fragoso se perdieron en un duelo de corte económico, incomprensible para la mayor parte de los asistentes. Por eso se agradece el aire fresco de Erika Cadenas, la única concejala de Podemos, que habla siempre en femenino y ahí mete también a los hombres de Unidas Podemos. «Nosotras vamos a votar aquí y en contra», dijo la única edila.

Sus razonamientos económicos también molestaron al alcalde, sobre todo cuando dijo que había facturas en los cajones. Hasta se metió con el concejal de Vox. Cadenas se extrañó de que Alejandro Vélez no despegara los labios y pareciera estar dormido.

El edil de Vox, de todas formas, se pierde entre los ediles del PP. Lo normal es que se sienten por partidos, pero Vélez se sienta entre dos del PP. Probablemente sea para dejar al concejal de Juventud que se siente en la esquina. Juancho Pérez y sus 2,03 metros no caben en la bancada.

La edil de Podemos usa el «nosotras» para referirse a ella misma, mientras que el de Vox no dijo ni mú

Quizás fue el calor lo que subió la temperatura en algún momento. Quizás porque ni está climatizado ni se accionan los ventiladores porque el ruido molesta, como apuntó la concejala de Cs, Hitos Mogena.

El termómetro hizo mella porque en algún punto Fragoso se acaloró al reivindicar su legitimidad como alcalde. «Soy elegido democráticamente por la mayoría del pleno (...). A usted le gusta que se lo digan por la calle y no se ría que no me hace gracia», le espetó a Ricardo Cabezas. «Tranquilo, que con su sueldo de vicepresidente tiene bastante», le reprochó. Fueron respuestas cortantes a sus intervenciones espontáneas porque Cabezas no intervino ayer en los debates.

Tampoco lo hizo el socialista Pedro Miranda, al que le encanta replicar 'por lo bajini'. Hasta que empieza a subir el tono y el alcalde le da dos avisos, le recuerda que al tercero lo expulsa y le pide que se vaya «a Punta del Moral y se pasee un ratito en el barco». Aunque al final no le echó.

Cs se quedó en medio. No participó del enfrentamiento entre PP y PSOE. No hubo malas palabras del portavoz naranja, Ignacio Gragera, para unos ni para otros. Solo deseos de mirar al futuro y de sacar adelante los acuerdos con el PP. Fragoso le cedió el protagonismo del anuncio de que habrá nuevos puntos de administración electrónica. Que para eso es su socio.