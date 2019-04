Fragoso: «El problema del IBI lo tienen que resolver el Catastro y los jueces» Un cartel en los servicios económicos anuncia el periodo de pago de este impuesto, en verano. :: hoy El alcalde de Badajoz defiende que el Ayuntamiento no ha actuado de mala fe y argumenta que el Supremo no le condena en costas por este motivo ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Miércoles, 3 abril 2019, 08:17

El Ayuntamiento tiene las manos atadas. Ese es el mensaje que lanza el alcalde, Francisco Fragoso, tras la última sentencia del Supremo sobre las reclamaciones de los IBI urbanos ya cobrados a terrenos sin desarrollar. El alto tribunal estima que se debe devolver lo pagado como suelo urbano a los titulares. El Ayuntamiento les reclamará después el impuesto rústico.

«Este tema lo tienen que resolver el Catastro y los jueces», afirma el regidor, dado que el Ayuntamiento no tiene capacidad para modificar la cantidad que debe pagar cada ciudadano por su bien. Es ese otro organismo dependiente del Ministerio de Hacienda el que debe modificar la base del impuesto y los valores catastrales que marcan cada recibo. Esto es, cuánto vale cada bien y si se corresponde con un IBI rústico o urbano.

El alcalde defiende que el Ayuntamiento ha hecho lo que está a su alcance. En algunos casos, incide, ha suspendido el cobro del impuesto hasta que los jueces se pronuncien sobre ese caso. En esta última sentencia publicada ayer en HOY se incide en que cada caso es particular y que es necesario estudiar cada uno para saber si debe tributar como IBI urbano o rústico. Como se sabe no se trata de un tema menor. La diferencia entre tributar como rústico en lugar de urbano puede reducir el recibo hasta a una décima parte.

El Ayuntamiento pide una reunión con Catastro para estudiar cómo gestionan la última sentencia El Consistorio se aviene en casos similares al ya juzgado por el Supremo y reconoce el cambio de IBI

Hace ya cinco años que el Supremo estableció que los terrenos urbanizables sin desarrollar deben tributar como rústicos y no como urbanos. En consecuencia, pagan menos. Esa primera sentencia conllevó un cambio en la Ley y el Ayuntamiento aplicó el cambio a más de 1.800 propiedades en 2016. Sin embargo, surgió la controversia con los recibos de estos mismos bienes girados con anterioridad. La sentencia que se ha conocido esta semana da un paso más al entrar en la impugnación de los recibos ya abonados. Por un lado, marca las pautas que debe seguir cada ciudadano para reclamarlo y, por otro, abre la puerta a que los ayuntamientos devuelvan el dinero cobrado de más.

Reunión

El alcalde anunció ayer que han pedido una reunión entre técnicos del Ayuntamiento y el Catastro para ver cómo gestionan esta sentencia. Y, también, para que aquellos propietarios que tengan derecho a la devolución del impuesto abonado como urbano tengan también la obligación de pagar lo correspondiente como rústico. Incluso, el Ayuntamiento estudia si puede ir contra Catastro si no cobra algún recibo pendiente tras el cambio.

Fragoso incide en que el Ayuntamiento no puede decidir qué cobra a cada propietario ni por cada bien. Esa es una competencia de Catastro.

Aun así, incide: «Entendemos la posición de los ciudadanos, porque el Supremo les da la razón, lo acatamos y de hecho nos hemos allanado en casos similares». Tal y como informó ayer HOY, el alcalde ha firmado un decreto para devolver las cantidades cobradas a ciudadanos que si bien han reclamado sus recibos como marca el Supremo no han llegado aún al alto tribunal. Para eso es necesario que los casos sean prácticamente iguales.

El alcalde defiende que el Ayuntamiento no tiene mala fe en toda este tema e incide en que así lo reconoce la sentencia del Supremo, que no condena el costas a la administración local por este motivo. También porque es un tema jurídicamente muy complejo. Se trata de anular liquidaciones en su mayoría cobradas, que son actos firmes y consentidos de los que, incluso, el Supremo habla de casuísticas individuales. Es decir, que si el Catastro no cambia los recibos, el juez tiene que decidir si la propiedad debe pagar un IBI urbano o un IBI rústico.

«Hay que analizar cada caso concreto -según dice la sentencia del Supremo- y yo no soy quién para interpretar al Tribunal Supremo». Una tarea que, considera, deben hacer los jueces.

Hay decenas de vecinos pendientes de estas sentencias del Supremo. Todos han ido reclamando lo ya abonado con anterioridad al cambio que se efectuó en el año 2016. Y en todos el Ayuntamiento ha presentado recurso de casación ante el Supremo, que ha comenzado a emitir sentencias. De momento, ha publicado dos que dan la razón a los ciudadanos.

Una de esos recursos plantea que el Ayuntamiento reconozca el cambio de IBI urbano a rústico desde que entró en vigor el plan general municipal y creó la figura del suelo urbanizable no consolidado. Esto es, desde el año 2007.