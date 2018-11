Fragoso: «La Junta se escaquea cuando tiene obligaciones en la zona de la riada» El arroyo Rivillas en la zona donde se produjo la riada. / C. Moreno La administración regional afirma que estudiará el convenio que propone el Ayuntamiento para arreglar los solares, pero dice que el urbanismo es competencia municipal NATALIA REIGADAS Badajoz Martes, 6 noviembre 2018, 21:29

Badajoz lleva 21 años tratando de borrar las huellas de la riada. Los arroyos Rivillas y Calamón se han transformado por completo, en sus orillas hay parques y los vecinos afectados hace mucho que se mudaron lejos. Pero queda mucho por hacer. En las zonas calificadas como inundables se han demolido muchas edificaciones, pero quedan otras pendientes. Lo que fueron calles de tres barrios de la ciudad, ahora son solares y descampados abandonados.

El alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, responsabiliza a la Junta de Extremadura por no implicarse en la rehabilitación de la zona cuando el Plan General marca que es responsabilidad de las dos administraciones. La administración regional, por el momento, solo dice que estudiará el convenio que propone el Consistorio para urbanizar este área entre ambas instituciones.

Este martes, coincidiendo con el 21 aniversario de la tragedia, el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, desveló en HOY que el Ayuntamiento está ultimando un convenio que pretende firmar con la Junta para invertir, entre ambos, 13,5 millones en la llamada zona de la riada. Este dinero se destinaría a urbanizar y adecentar las áreas de la riada para convertirlas en zonas verdes con pistas deportivas.

Tras este anuncio, la Junta explicó que aún no ha recibido la propuesta, por lo que no puede valorarla, y que la estudiará. Sin embargo, la administración regional hace un primer apunte, y dice que, en materia urbanística, la competencia es exclusivamente municipal.

Fragoso no está de acuerdo y responde que la Junta lleva años «escaqueándose y remoloneando». «La ciudad, hasta ahora, ha invertido 8,6 millones (en expropiaciones y demoliciones de casas) en algo que es obligación de los dos y, lo que no se puede es decir ahora:no sé nada, me pongo de perfil y lo estudiaré. Cuando lleva el alcalde años, en declaraciones públicas, pidiendo a la Junta que nos pongamos de acuerdo en esta materia o cuando el concejal ha hablado con la directora general de Arquitectura hace año y medio».

«La ciudad dice basta ya, que esto no es una obligación solo nuestra. Esto fue una catástrofe donde se pactó, se aprobó por norma, que nos corresponde a ambas administraciones. La ciudad ha puesto 8,6 millones de euros y la Junta cero. El alcalde está cansado de que, con razón, muchos vecinos se lamenten de que eso va muy lento cuando, desgraciadamente, hay una administración que no pone un duro y se pone de espaldas», añade Fragoso.

¿Qué ocurrió?

Tras la riada, se delimitó una zona amplia donde no se podría edificar por seguridad. Posteriormente, la Confederación Hidrográfica del Guadiana amplió y mejoró los arroyos. Entonces se propuso bajar la línea inundable, ya que era mucho más difícil que el agua alcanzase las parcelas altas. El objetivo era vender los terrenos más alejados de los arroyos, permitir construir en ellos y utilizar el dinero para urbanizar el resto. Sin embargo, finalmente, la Junta y el Ayuntamiento acordaron mantener el perímetro tal y como estaba por seguridad y, según defienden los responsables municipales, rehabilitar la zona entre todos.

El alcalde pacense defiende que la Junta sabe que es responsabilidad suya porque fue la administración regional la que aprobó el Plan General de Badajoz y este documento especifica que las zonas de la riada son 'areas de rehabilitación preferente de carácter supramunicipal'. El punto 3.2.6 de la norma urbanística pacense las define así: «Son aquellas áreas del suelo urbano que por el grave deterioro que presenta el patrimonio arquitectónico (...) y/o la estructura urbana y/o social precisan para la ejecución del planeamiento de actuaciones de rehabilitación integrada (...). La gestión se realizará mediante la concertación de la administración autonómica y municipal y, en su caso, estatal a propuesta del Ayuntamiento, propiciándose el correspondiente convenio interadministrativo».

Fragoso concluye que las arcas municipales no pueden seguir costeando esta operación. «Ahora le correspondería la Junta poner 8,6 millones para llegar al mismo nivel y el resto, lo hablamos, pero nosotros ya hemos adelantado más de 8 millones de euros para que la cosa no se parara y la Junta ha dado la espalda en algo que es competencia suya».