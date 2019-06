Fragoso, Gragera y Cabezas se verán las caras también en la Diputación Ricardo Cabezas y Francisco Fragoso se saludan el día de la investidura del segundo. :: casimiro moreno Los tres portavoces con más peso en el Ayuntamiento tomarán posesión del acta provincial el próximo sábado ROCÍO ROMERO Badajoz Sábado, 22 junio 2019, 08:59

No son los tres tenores, pero sí los tres portavoces de los grupos de mayor peso en el Ayuntamiento. El propio alcalde, Francisco Fragoso, el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, y el número uno de los 'ciudadanos', Ignacio Gragera, contarán con acta en la institución provincial.

Esto implica que los tres trasladarán la tensión política a la Diputación. De hecho, uno de los motivos por los que Fragoso ha decidido volver a la institución es realizar un seguimiento de Cabezas en un órgano donde es parte del Gobierno. En el último año ha sido delegado de Cultura.

Fragoso y Gragera, que en el Ayuntamiento son parte del Gobierno, pasan a la Diputación como oposición. Y Cabezas, que en el Consistorio es oposición, forma parte del gobierno en la Diputación. Los papeles estarán invertidos, pero el conflicto político puede seguir en esa institución. Hasta ahora, los plenos suelen ser muy planos y apenas existen polémicas en el organismo provincial. El presidente, Miguel Ángel Gallardo, los dirige sin dar muchas opciones a las refriegas.

Los rifirrafes locales se trasladarán a una institución donde apenas hay polémicas

Los diputados, que son todos alcaldes y concejales en los ayuntamientos, suelen resolver todos los asuntos en las comisiones previas a los plenos. Allí apenas hay debate y la mayor parte de los puntos salen adelante por unanimidad.

La mayoría absoluta con la que repite el presidente, Miguel Ángel Gallardo, le permite desarrollar sus políticas sin necesidad de acordarlas con el PP, como ha hecho con su proyecto de vincular las subvenciones a la Memoria Histórica.

Fragoso formará parte de la corporación a partir de ahora, cuando Gallardo tenga que solucionar el problema abierto con las subvenciones. Un juzgado de la ciudad acaba de dar la razón a Fragoso al considerar nulo de pleno derecho el decreto que regula las bases de convocatoria de subvenciones del Plan Dinamiza Extraordinario 2018. El motivo es que vincula estas ayudas a la Ley de Memoria Histórica, sin que el juzgado reconozca capacidad al comité provincial de expertos para determinar si un municipio cumple con esa norma, y sin que exista un expediente administrativo previo para denegar las subvenciones.

Fragoso espera la resolución judicial de otros cinco procedimientos similares que ha emprendido desde el Ayuntamiento.

En plena campaña electoral el alcalde abrió otro frente con Gallardo a cuenta del Hospital Provincial. Si en principio Fragoso respaldó la creación de un mercado gourmet, hace varias semanas se decantó por trasladar allí el centro de salud de Los Pinos.

Fragoso pretende controlar a Cabezas y hacer frente al presidente Gallardo

La Diputación es, lógicamente, un lugar desde donde puede reorganizar el PP en la provincia tras el batacazo del 26 de mayo. La falta de respuesta del PP a la política de Memoria Histórica abrió una brecha interna que terminó con el ex diputado provincial Antonio Pozo y el ex diputado regional Juan Antonio Morales pasándose al partido de Abascal. Con ellos se marcharon otros populares y varias agrupaciones locales perdieron simpatizantes que intentarán recuperar ahora, una vez que Vox no ha cumplido las expectativas que se esperaba. Cs también ha pescado en su electorado.

Fragoso estuvo en la Diputación durante catorce años, algunos de ellos como portavoz de los populares. Dejó la institución provincial cuando se convirtió en alcalde, hace seis años, para centrarse en la ciudad.

Por otro lado, Ciudadanos se estrenará con un representante por el partido judicial de Badajoz. Será Ignacio Gragera, socio en la Alcaldía de Fragoso y portavoz de Ciudadanos en Badajoz, el que tome posesión de este acta. El acuerdo PP-Cs prevé que Gragera se convierta en alcalde dentro de dos años, cuando Fragoso le dé el relevo. Si ese momento se produce y Fragoso finalmente deja el Ayuntamiento, es muy probable que el popular tenga que dejar también la Diputación.

El presidente provincial volverá ahora a ser el socialista Miguel Ángel Gallardo, que es el alcalde de Villanueva de la Serena. Junto a él, habrá otros 19 representantes del PSOE que ya han sido designados por el partido. Habrá otros seis populares y uno de Cs, como se ha indicado antes.

Todavía está en juego un diputado por el partido judicial de Mérida, asignado inicialmente al PSOE aunque desde la junta electoral se le acaba de retirar e irá a parar al PP. Los socialistas creen que es un error y recurrirán.