Fragoso dice que no entrará en confrontación sobre el traslado del centro de salud Los Pinos El primer edil asegura que habló con el consejero y acordaron que este tema lo iban a mantener fuera del debate público EFE Jueves, 19 septiembre 2019, 11:47

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha asegurado hoy que entrará en la confrontación política sobre el centro de salud Zona Centro de la ciudad y que no va a contribuir a que se pierda más tiempo en eso que en resolver la cuestión.

El primer edil ha respondido a los medios que le ha extrañado las declaraciones ayer del consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, porque los dos hablaron hace unos días que este tema lo iban a mantener fuera del debate público.

También ha afirmado que van a intentar que el centro de salud esté en un lugar beneficioso para los vecinos afectados.

El regidor pacense ha indicado que le llama la atención que haya un jefe de la oposición que diga que tiene la solución pero que se la calla, en referencia al portavoz del PSOE Ricardo Cabezas.

«Me parece francamente curioso porque si tiene una solución la puede poner encima de la mesa e incluso trasladársela a su consejero y ayudarnos a todos si es el más listo de la clase», ha agregado.

Fragoso ha reiterado que no va «a radiografiar» nada de lo que hagan respecto a este tema porque cree que no contribuye nada a la posibilidad de buscar una solución. Ha concluido que si se quiere pensar en los vecinos y no en el «regate corto que como político nos puede gustar», no le parece bien que airee esa cuestión.