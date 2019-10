Fragoso dejará su cargo en Diputación si es elegido senador Víctor Píriz y Francisco Javier Fragoso, esta mañana:: HOY Una vez finalizados los dos años, cuando la Alcaldía pase a manos de Cs, no sólo dejará de ser regidor sino también concejal NATALIA REIGADAS Badajoz Miércoles, 9 octubre 2019, 12:30

Cuando sea nombrado senador, lo que es muy probable, Francisco Fragoso seguirá siendo alcalde de Badajoz los dos años que se comprometió, pero renunciará a su sueldo. También dejará su escaño en la Diputación Provincial.

El presidente del PP provincial ha comparecido en la sede de su partido junto a Víctor Píriz, el número uno en la lista al Congreso, para presentar la campaña de cara al 10 de noviembre en la que Fragoso será el número uno en la lista al Senado. A preguntas de los periodistas, ha aclarado los cargos que mantendrá si es nombrado senador, lo que es muy posible si se mantienen los resultados electorales.

En dos años deja el Ayuntamiento

«Seré alcalde hasta el último día de compromiso con los ciudadanos y con el pacto con Cs», ha indicado. También ha aclarado que, una vez finalizados los dos años, cuando la Alcaldía pase a manos de Cs, no sólo dejará de ser regidor sino también concejal.

En el Senado, ha indicado, estará los cuatro años de legislatura y no descarta alargar su trabajo en la política nacional. «Después, Dios dirá. Si mi partido me necesita... Sino, daré clases en la facultad que me hace muy feliz».

Fragoso también ha explicado que no percibirá su sueldo de alcalde cuando sea senador, «lo que es bueno para la ciudad» y que dejará su puesto en Diputación. «Es imposible compatibilizar esos cargos».

Sin embargo, ve viable mantenerse dos años como senador y alcalde, «tengo capacidad» e incluso ha destacado que su experiencia en la gestión municipal y en la provincia, como diputado y líder del PP, pueden ayudarle en la Cámara Alta.

Sin polémica

El único punto que lo ha aclarado es cómo se produjo su elección como número uno en la lista por el Senado desplazando a Pedro Acedo. Ha indicado que no quiere entrar en polémicas que no le interesan a los ciudadanos. «Que quieren que hablemos de lo que les preocupa».

Tampoco ha querido comentar las declaraciones de Fernando Manzano que aseguró que había sido Fragoso el que se había postulado como número uno ni la queja de Acedo porque nadie le comunicó la decisión. «No me molesta», ha dicho escuetamente sobre estas afirmaciones, «y nada va a distraernos de lo que importa, de lo que interesa a los extremeños».