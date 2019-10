Fragoso: «Estoy contento por los vecinos de Badajoz» Sábado, 19 octubre 2019, 09:54

«Tenemos que felicitarnos porque con esa decisión los vecinos de Badajoz, de Pardaleras y del Casco Antiguo, van a poder contar con la posibilidad de que haya un espacio para el centro de salud en el Hospital Provincial». Esta es la primera reacción del alcalde, Francisco Fragoso, al anuncio de Gallardo de dejar en sus manos los futuros usos del edificio de San Atón. Fragoso recordó que lleva un año pidiendo que Los Pinos vaya al Provincial y que si ahora tiene que ir a Diputación a pedir que le ceda el espacio a la Junta, lo hará. «Yo he acompañado a la Diputación en todo este proceso, pero cuando surge una situación sobrevenida y acuciante -en referencia a la necesidad de buscarle una nueva ubicación a Los Pinos- entiendo que el servicio público está por encima de cualquier otro uso que se plantee». No obstante, recordó el alcalde que para el centro de salud solo se necesitarían 3.000 metros cuadrados, lo que lo hace compatible -a su juicio- «con cualquier otro proyecto privado». El alcalde espera ahora que el SES no ponga ningún problema al Provincial dado -recordó- que hasta ahora lo único que ha alegado es que el propietario del edificio no quería que fuera allí.