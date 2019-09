Fragoso apuesta por la comisaría conjunta para tranquilizar a los vecinos del Casco Antiguo HOY El alcalde retoma esta propuesta tras las quejas de los vecinos, que aseguran que existe un repunte de delincuencia en sus calles ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 10 septiembre 2019, 13:48

Una comisaría con agentes de Policía Local y de Policía Nacional. O bien en la antigua jefatura de la calle Montesinos o en la sede de la Nacional ubicada en la Plaza Alta. Un lugar donde ambos cuerpos colaboren en la seguridad del Casco Antiguo y tranquilicen a los vecinos. Esa es la propuesta que vuelve a poner sobre la mesa el alcalde, Francisco Fragoso. La retoma para calmar los ánimos después de que siete asociaciones alertaran del repunte de la delincuencia en la zona histórica y de que la Delegación del Gobierno desmintiera un aumento de los casos con datos en los últimos días.

Fragoso emplaza a una próxima reunión de carácter técnico entre los responsables de ambos cuerpos para avanzar un acuerdo que después perfilarían a nivel político él mismo con la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco. Estos encuentros aún no tienen fecha. Esta idea no es nueva, aunque no se ha avanzado en este sentido en los últimos meses.

El alcalde recuerda que están esperando a que concluyan los procesos de formación de los nuevos agentes de la Policía Local para abrir la antigua jefatura de la calle Montesinos de lunes a viernes por las tardes. Actualmente solo lo hace en horario de mañana. De todas formas, para el regidor la solución no está en abrir este edificio más horas. Considera que eso solo calma a los vecinos de esa misma calle. En su opinión, hacen falta más rondas de patrulla por todo el barrio y asegura que se estudiarán hacerlo. Aunque para él, la clave se encuentra en una mayor colaboración entre ambos cuerpos.

Por otro lado, el alcalde apunta a los datos distribuidos por la Delegación del Gobierno el viernes. Con ellos indicaban que no ha habido un incremento de la delincuencia después de la alerta lanzada por los vecinos. Además. subraya que la inseguridad es también una sensación subjetiva que se erradicará con más presencia policial.