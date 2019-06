Fragoso, el alcalde leal a su partido La lealtad explica que Fragoso aceptara esta semana ceder la Alcaldía a un candidato inexperto y al que duplica de largo en votos ROCÍO ROMERO Badajoz Sábado, 15 junio 2019, 18:41

Leal a los suyos. Esa es una de las principales características de Francisco Javier Fragoso, Fran para todos. Nunca tiene una mala palabra para nadie del PP. Siempre encuentra una explicación amable para justificar los actos y palabras de sus compañeros de filas. Con la única excepción de la corrupción y con todas las reservas hasta que exista una condena firmada por un juez.

La lealtad a su partido es la explicación a que esta semana se tragara los sapos y culebras que los suyos le ponían por delante. Después de 24 años de entrega al Ayuntamiento y muchos más en sus filas (desde las Nuevas Generaciones), le pedían que entregara la Alcaldía a un candidato inexperto, de una formación nueva que viene segándole los pies a los populares en todo el país y al que duplica de largo en votos. Si Fragoso aceptó dar un paso al lado se debe probablemente al respeto que le tiene a sus siglas, consciente de que solo es un peón en una estrategia que ha repartido el poder por todo el país. Porque no quería. Por eso cuando vio la posibilidad de retener la Alcaldía dos años más, lo hizo a pesar de que eso implique allanarle el camino a las urnas a Ciudadanos en 2021.

A algunos de los que seguimos la actualidad municipal resulta incomprensible que tenga tanto empeño en seguir, habida cuenta de lo movidos que han sido los últimos cuatro años. Hasta desagradables en bastantes ocasiones.

De hecho, el mandato que ha acabado pasó factura a su salud. Hace dos años, Fragoso llegó una mañana al Ayuntamiento con media cara paralizada. Iba por el pasillo tratando de esconderla. «No, no he ido al médico porque tenía que hacer papeles. Después iré», le oyeron decir por el edificio los pocos que se cruzaron con él. Se recuperó de aquello y solo se le nota en un ojo si le da el sol de frente. Por eso busca la sombra cuando tiene que atender a las cámaras. Aquel «joenco», como él lo llama, no fue el único problema de salud en estos años. Un día apareció con un collarín, se le disparó la tensión… Así que su médico le obligó hace unos meses a hacer dieta y hoy es prácticamente la mitad que hace un año. Parece su hermano pequeño.

El aumento de peso se debió a que le encanta comer, pero también a un gobierno lleno de baches y problemas, con una presión enorme debida a una mayoría simple a la que no estaba acostumbrado.

La refriega política se trasladó a las redes sociales. Comenzó un acoso que llevó bien hasta que empezaron a insultar a sus cuñados y reventó el día que fueron contra su hijo, un niño que hoy ronda los diez años. Ya habían dicho en esos mismos foros que el Ayuntamiento era un nido de corrupción y hablaban con impunidad de funcionarios, empresarios, amigos… Estaba teniendo problemas en el día a día del Ayuntamiento y en su vida personal. En las investigaciones que se llevan contra este ciberacoso lo ven claro. «Fueron a desestabilizarle personalmente», dicen. La Policía reforzó la vigilancia de su entorno aconsejada por la obsesión contra él y los suyos que algunos venían demostrando desde el anonimato. Ha pasado página de aquella situación, que se está investigando en los juzgados.

Esas campañas estaban allanando la moción de censura para arrebatarle la Alcaldía, vendían una corrupción que no ha cristalizado en los juzgados. Hace solo unos días, el fiscal archivaba la denuncia que Podemos presentó en el juzgado contra una presunta prevaricación por el macrocontrato de las ledes en las farolas. Remigio Cordero se ha llevado cuatro años insinuando que el contrato estaba hecho al dictado de las empresas interesadas y que existía una red clientelar que le rodeaba.

Pero es otro procedimiento, que en primer lugar se archivó y después se reabrió, el que explica en gran medida las malas relaciones que mantiene con el candidato socialista, Ricardo Cabezas. Es la denuncia de unos supuestos cobros en negro en tres pedanías por parte de sus delegados. Esta discurre por la vía penal y no le perdona esa denuncia, que se basa en presuntos cobros de uno o dos euros por poner puestos en los mercados ambulantes, o algunos más por sacar veladores a las calle durante las ferias para pagar los gastos de esas fiestas.

Tampoco le perdona la anuencia que tuvieron los socialistas con las campañas de mentiras en las redes sociales. Ni tampoco que le bloqueara la administración para motivar una moción de censura que no llegó a buen puerto. Por todo esto, son pocas palabras agradables las que salen de su boca para Ricardo Cabezas. Es más, casi siempre aprovecha la menor ocasión para meterle el dedo en el ojo. Con este panorama no estaba dispuesto a facilitarle la llegada a la Alcaldía. Ni siquiera si Cabezas ganaba las elecciones, como es el caso.

Fragoso salvó la última legislatura gracias a Ciudadanos, una vez que Luis García-Borruel se marchó de la formación. Ahora se turnará en la Alcaldía con el nuevo candidato naranja, Ignacio Gragera, con la esperanza de que estos cuatro años sean mejores que los que acaban de terminar.

Al alcalde de Badajoz le gusta la gestión. Y eso es un hecho que sus compañeros le critican. Sacan pecho de que tengan un Ayuntamiento con 29 millones de euros de superávit, pero les gustaría que fuera más a los bares y se relacionara más con los pacenses fuera de actos institucionales.

Le gusta ir a los que organiza la Concejalía de Mayores. Va a muchos. Se entretiene hablando, hasta en alguna ocasión se ha puesto a hacer gimnasia como uno más. Muchas mayores de 65 le adoran y él aprovecha para dejarse querer. Para darse cuenta solo hay que ver las imágenes de los fotógrafos cuando termina cada acto. Algún pellizco se ha llevado por parte de alguna fan.

A él le va la marcha en política. Le gusta la polémica. Lo demuestra hablando del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, cuando le conviene darle caña. Se relacionaron bien hace cuatro años, pero el buen rollo se acabó a cuenta de la política provincial de vincular las subvenciones a la Ley de Memoria Histórica. Fragoso ha sido menos bravucón que el exalcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, con este asunto. Pero ha conseguido en los juzgados crear un problema mayúsculo en la Diputación después de que un juez fallara a su favor y anulara uno de los decretos de subvenciones de Gallardo. Quién sabe si el día 29 se convertirá también en diputado provincial para darle guerra desde dentro e implicarse más en rearmar al PP en la provincia. Ese mismo partido que se la ha jugado, y que le ha obligado a ceder la alcaldía a Cs dentro de dos años.

Ayer dijo que esta etapa será la última en el Ayuntamiento, donde aterrizó en 1995 como edil de Juventud. A pesar de haber pasado tanto tiempo en política, tiene carrera por delante. Con 47 años, economista de formación y con plaza de profesor de la UEx dentro de 24 meses puede dedicarse a otros menesteres. En distintos círculos se ha especulado con que pudiera perfilarse para sustituir a Monago al frente del PP a partir de 2021, cuando el presidente de los populares tenga que abandonar el cargo. Si se le pregunta, Fragoso lo rechaza. Esta teoría iría en contra de la tan ansiada renovación que buscan Casado y Egea desde Madrid. Aunque ahora sabemos que ese 2021 coincide con el momento en que dejará la Alcaldía. Si es que Cs, Vox y PP no rompen las relaciones antes.