Fragoso afronta la recta final de los presupuestos sin el acuerdo con Cs Julia Timón y Francisco Fragoso en una imagen de archivo. :: hoy Ha dado ya los pasos previos para su aprobación al presentar las cuentas de Ifeba, el IMSS y la FMD ROCÍO ROMERO Badajoz Viernes, 19 octubre 2018, 07:56

Hoy es 19 de octubre y el Ayuntamiento aún no tiene presupuestos de 2018. Todo parece indicar, no obstante, que las cuentas tardarán poco en salir adelante. Pero Ciudadanos no está conforme con el devenir de las negociaciones y, avisa, quiere que el PP atienda ya todas sus peticiones para apoyarle. El alcalde, Francisco Fragoso, necesita del voto de la única edil de Cs, Julia Timón, para salvar las últimas cuentas antes de las elecciones de mayo.

Por un lado, los populares han dado ya los pasos previos al enviar a las juntas rectoras de los organismos autónomos sus cuentas. Es necesario que tengan el visto bueno en estas reuniones antes de llegar a Pleno como parte de la cuenta general. Ya están autorizadas las de Ifeba y el Instituto Municipal de Servicios Sociales. El próximo lunes tendrán el visto bueno las de la Fundación Municipal de Deportes (FMD).

Fragoso debe presentar los presupuestos completos en la comisión de Hacienda, que se celebra antes de cada pleno. La próxima es el lunes y en su orden del día no aparecen las cuentas, ni tampoco las han entregado a la oposición. Aún tiene tiempo, no obstante, de convocar un pleno extraordinario los últimos días de este mes o los primeros de noviembre.

El PSOE ha reclamado esta semana negociar las inversiones, pero de momento no les han llamado. Y nada hace presagiar que Fragoso quiera conversar sobre su contenido con el equipo de Ricardo Cabezas, ni tampoco con Podemos. El PP prefiere tratarlas con Cs, que es su socio de Gobierno desde las últimas elecciones.

Sin embargo, Julia Timón no está conforme. Considera que quedan aspectos por cumplir del pacto presupuestario del año pasado y reclama más diálogo. «Es el PP el que me necesita, y no al revés», clama Timón. Es muy probable que al final lleguen a un acuerdo, pero ahora andan cerrando los últimos flecos.

Condiciones de Cs

Las condiciones de Cs están sobre la mesa. Reclama que se levante una estatua en honor a la mujer que se inaugure antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que está ya comprometida pero que no ha llegado a instalarse.

En el capítulo de Servicios Sociales, Ciudadanos reivindica conceder una subvención de 3.000 euros a la Asociación de Donantes de Médula Ósea para que ponga en marcha una campaña en los centros educativos sobre la importancia de las donaciones. Quiere también que se aumenten las partidas de cooperación al desarrollo en el mismo porcentaje en que crece el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales.

Ciudadanos quiere repetir una medida que ya hizo en los presupuestos de 2017 y que consiste en subvencionar con un máximo de 1.500 euros los gastos en gestoría de los autónomos hasta un máximo de 150.000 euros. Esta iniciativa está encaminada a beneficiar a los comerciantes y se puede compatibilizar con otras ayudas.

El partido naranja dedica tres medidas a mejorar las condiciones laborales de tres grupos de empleados municipales. Uno, completar la jornada laboral de los integrantes de la Banda Municipal; dos, reclasificar todos los auxiliares administrativos del grupo C2 al C1, y tres, regularizar los monitores deportivos de la Fundación Municipal. Esto último está ya incluido en los presupuestos de la FMD.

En cuanto al medio ambiente, pide una campaña de captura, esterilización y suelta de gatos callejeros para frenar el crecimiento de la población que se puede hacer a través de Adana e incrementar las campañas de desratización.

En el apartado de obras y proyectos, se centra en agilizar la regeneración de El Campillo.