El fotógrafo pacense que busca atardeceres

Fotografiar es colocar la cabeza, la mirada y el corazón en un mismo eje», decía el mítico fotógrafo Henri Cartier Bresson. Siguiendo su idea, Raúl Pérez (Badajoz, 1983) tiene una marcada dirección: Badajoz como musa y punto de partida.

Este fotógrafo pacense cuenta con una breve pero densa trayectoria en el mundo de la imagen que actualmente compagina con su profesión, pinche en el Servicio Extremeño de Salud.

Desde el pasado 1 de septiembre la tienda Semilla y Grano acoge la primera exposición de Pérez. Durante todo el mes se podrá visitar en el horario de apertura de la tienda (10.000 a 14.40 horas y de 18.00 a 20.30 horas).

El concepto de la exposición gira en torno a la luz y la naturaleza. Con ocho imágenes de la geografía española y donde no falta la representación de Badajoz, Pérez utiliza la impresión sobre aluminio con la que consigue enfatizar los tonos grises de lo que captura.

El pacense afronta esta experiencia con ilusión. «Creo que en otra época de mi vida me hubiese supuesto más que un reto pero ahora solo quiero enseñar lo que hago», comenta.

«No es la flecha, es el indio», bromea Pérez para comentar cómo se inició en este arte. Comenzó en el 2016, cuando se animó a probar con una cámara modesta, porque no quería cometer el error de comprar una más cara sin saber si sabría utilizarla bien. «Los muebles de las casas están llenos de cámaras caras cogiendo polvo y no quería que me sucediese eso», comenta.

Pérez se define como curioso y explica que todo lo que aprende en la vida es «por pura curiosidad» cuando desconoce un tema. «En una época delicada de mi vida, la fotografía se cruzó en mi camino, me centré en ese foco de aprendizaje y el proceso salió de forma natural».

Su conocimiento sobre fotografía surge de manera autodidacta. «Vivimos en una época en la que tenemos en nuestro bolsillo todo el aprendizaje del mundo». Comenzó con libros básicos de fotografía, que después complementaría con vídeos de Internet. De hecho, una de sus mayores inspiraciones surgió de estos vídeos. «Me atrajeron muchísimo las imágenes de naturaleza y aunque al principio tocaba todo tipo de fotografía, sabía que siempre iría por ahí».

Cuenta que este arte le ha ayudado a canalizar algo que siempre había sentido: amor por la naturaleza. «Además, me gusta mucho el deporte y lo sumé a la fórmula».

Su primer proyecto fue hacer una fotografía semanal durante todo un año, pero la localización debía alcanzarla en bicicleta. «Iba a sitios nuevos o a otros que ya conocía pero que empecé a ver con una nueva perspectiva».

Extremadura vio nacer las primeras obras de este artista. «Aquí es donde lo aprendí todo. En la dehesa es donde me di cuenta de que no lo hacía del todo mal. Supongo que las puestas y salidas de sol son bonitas en todos lados, pero las llanuras de Badajoz tienen horizontes ilimitados donde la vista se pierde».

Pérez explica que actualmente hace menos sesiones en la región debido a que «se mal acostumbró a la luz y los colores que brinda el agua» cuando fotografiaba el mar, pero que aún le queda mucho «por destripar del norte de Extremadura», zona que no ha retratado tanto.

El pacense prioriza la luz en la puesta o salida del sol, aunque admite que los amaneceres se le dificultan en ocasiones porque es «un poco perezoso y le gusta dormir». Precisamente este gusto por descansar es uno de los motivos que dificultó una de sus fotografías más destacadas. «Una de mis imágenes más desafiantes fue un amanecer del Pico Veleta —Sierra Nevada—, donde hacía mucho frío y madrugar antes de que las primeras luces apareciesen en una noche donde descansé muy mal, me costó mucho trabajo. Pero lo hice acompañado de mi hermano y de un gran amigo, así que mereció la pena salir de esa zona de confort».

Actualmente su radio de trabajo se ha ampliado, ya que en sus comienzos se limitaba por la propuesta de alcanzar las fotografías en bicicleta. Ahora, Pérez disfruta en sus singulares aventuras: «Voy a puntos concretos de España con mi furgoneta y allí investigo sobre el terreno para encontrar encuadres que me gusten, me lo tomo como un juego».

Entre los expertos en capturar la naturaleza existe un debate entre «lo natural» y «lo artificial», pero Pérez tiene claro que «la edición y el procesado de la fotografía es fundamental en el resultado final».

«Creo que el error que comete todo el mundo al principio es editar de más para intentar suplir las carencias que pueda tener una imagen, pero con el tiempo aprendes que editar es un arte para el que hay que tener mucha paciencia y saber hilar muy fino. Es un proceso de días en el que se pule poco a poco el resultado final», explica.

Este pacense ve la fotografía como «la imagen bucólica que tenemos en la cabeza de cuando éramos niños y nuestros padres nos llevaban a la naturaleza». Por lo que sin edición, sería imposible conseguir lo que quiere transmitir. Con sus imágenes trata de viajar en el tiempo, de volver a la niñez con los matices que aporta en cada pincelada de edición. «Son imágenes que recuerdan mi verdadera esencia, mi infancia. La niñez en la naturaleza con mis padres y mis hermanos o películas que vi cuando era pequeño y que con el tiempo acabé idealizando». En el proceso de intentar evocar esa sensación, Pérez ha aprendido a base de ensayo y error. «Casi nunca sale a la primera, pero hay que seguir intentándolo», añade.

Una característica concreta de sus fotografías es la presencia de un sujeto. «Me gusta mucho que haya alguien para que la foto tome perspectiva de la dimensión del sitio donde se hace».

Recuerda estos años de aprendizaje con cariño y anécdotas que le acompañarán toda la vida. «He vivido tanto atardeceres que nunca se repetirán... Creo que eso es lo mejor que he aprendido, que cuando hago fotos, realmente estoy presente y es una sensación muy gratificante».

Lejos de una compensación económica, Pérez desarrolla esta pasión teniendo presente la importancia de disfrutar de cada instante. «Si hiciese fotos por dinero, creo que sería el comienzo de mi muerte en este mundo».

Reivindica el valor de ponerle pasión a las actividades que se hagan y anima a todo aquel que quiera empezar en la fotografía a «estudiar, no gastar mucho dinero en el primer equipo y a disfrutar haciéndolo».

«Y si alguien no sabe por dónde empezar, que se ponga en contacto conmigo».

