«La fotografía me ha enseñado que sacar el arte a la calle es compartir»

Los escaparates de El Corte Inglés, cuyo centro comercial en Badajoz cumple 25 años, exponen desde ayer las imágenes de un yacimiento mucho más antiguo que el edificio que las alberga. Son fotografías de un enclave en la colina turca de Göbekli Tepe, con más de 11.000 años de antigüedad, y que la fotógrafa, Isabel Muñoz (Barcelona, 1951, Premio Nacional de Fotografía entre otros muchos galardones nacionales e internacionales) ha traído al presente. Su trabajo 'Antes del tiempo' puede verse hasta el próximo 5 de noviembre.

–¿Qué verá el público en este escaparate convertido en museo?

–Cuatro imágenes que hablan de una civilización que tiene más de 11.000 años y habla del primer templo de la humanidad. Entre sus piezas hay un guiño hacia el principio de la fotografía y a la caligrafía otomana. Además hay otra imagen que apareció hace 7.000 años y es la primera referencia a la tauromaquia, y esto revoluciona las ideas que teníamos del neolítico.

–¿Por qué exponerlo en la calle en lugar de en un museo?

–Solo el hecho de pasar por delante ya es importante. Todo el mundo no quiere ir a un museo. La fotografía me ha enseñado que hay que sacar el arte a la calle porque nos permite compartir.

–¿Qué ha descubierto con este trabajo?

–Estas civilizaciones estaban más adelantadas de lo que nos pensamos. Hace 11.000 años ya manejaban el mundo de las sombras y de las constelaciones. El ser humano necesita compartir y conectarse con la parte espiritual. Esta necesidad ha sido lo que nos ha hecho evolucionar.

–¿Por qué este proyecto?

–Estoy enamorada de Turquía, y cuando conocí este yacimiento arqueológico tuve claro que quería ir y contarlo. Quería ser un vínculo a través de sus emociones, captar lo que ellos veían. Por eso lo visité durante la noche.

–No es fácil acceder a estos lugares...

–No lo es. Pude hacerlo gracias a un caballo español que imprimí. Culturalmente tiene las mismas connotaciones que el turco, lo rellené con tierra española, porque no tenía la del país otomano y cuando lo vio el arqueólogo jefe, Nismik Arul, me permitió hacer el trabajo. Visité el yacimiento con una antorcha y descubrí que ellos ya manejaban la luz. Las fotos no tienen luz artificial.

–¿Por qué usó esta técnica?

–Quería poner en valor 11.000 años de historia en un mundo que hoy en día va rápido por todo lo digital, que no podemos olvidarnos de lo que ellos fueron, y a donde hemos llegado como sociedad.

–¿Qué nos queda de ellos?

–Deberíamos aprender más de ellos. Tenemos que tener cuidado y no autodestruirnos como civilización. La que yo he fotografiado duró 3.000 años, nosotros ya tenemos 2.000.

–¿Continuará con el proyecto?

–Me gustaría volver cada año para completar el trabajo, aunque las excavaciones tienen para 200 años, no creo que viva para eso. Me interesa saber también a dónde vamos, y hoy con la IA todo va muy rápido.

–¿Ese es el temor de los fotógrafos hoy en día?

–No le temo como fotógrafa, pero sí como creadora, porque me preocupa como ser humano la manipulación y la falta de libertad.

–Sí. Me hace ilusión volver a Badajoz. Estuve hace años con una exposición de Carnaval y a visitar a mi amigo Antonio Covarsí.