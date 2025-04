«Mi foto aporta poesía a algo tan devastador»

De los incendios que asolan España cada verano el fotógrafo pacense Félix Méndez ha extraído belleza con un trabajo que evoca por igual la tragedia ... del fuego y el poder infinito de la naturaleza abriéndose paso.

Con la fotografía 'En tierra quemada VII', Félix Méndez ha ganado, junto al argentino afincado en Madrid Matías Costa, el Premio Internacional de Fotografía 'Santiago Castelo' 2024. El trabajo del extremeño ha sobresalido entre 129 fotografías pertenecientes a 74 autores procedentes de España, Portugal Argentina o Chile.

«Esa foto es la número 7 porque forma parte un trabajo que ando haciendo para presentarlo a medio o largo plazo. Llevo año y medio haciendo fotos en incendios una vez que han pasado. Allí me voy con mi furgoneta cuando ya se puede acceder a los sitios. En el caso de la foto que ha ganado es del año pasado de las Hurdes», ha explicado Méndez a HOY

En su opinión, su foto ganadora «aporta algo de poesía algo tan devastador. Lo supe en cuanto me encontré esa la gramínea en mitad de todo ese paisaje negro».

Méndez tiene muchas más fotos de brotes verdes nada más ocurrir un incendio y calcula que su trabajo está a la mitad. «Que me hayan dado este premio es un buen empujón, significa que no voy mal por ahí», ha celebrado este artista que hasta el momento se ha centrado en Extremadura para ir concretando su trabajo 'En tierra quemada', aunque no descarta viajar a Portugal.

Según declaró cuando recibió el premio ayer jueves por la tarde, «Portugal y España sufren tiempos de sequía, tormentas torrenciales, clima extremo. Estos dos países lideran las listas en número de incendios y en hectáreas arrasadas en Europa y por eso cada verano, (siempre más largo y más intenso que el anterior), en muchas poblaciones rurales viven con la amenaza y la incertidumbre de cuál será la próxima tierra quemada».

Precisamente una de las condiciones recogidas en las bases de este premio desde que se convirtió en Internacional es que la fotografía haya sido tomada en la región Euroace (Extremadura y en Portugal las regiones Centro y Alentejo).

Sobre Félix Méndez, su pasada trayectoria profesional en las artes escénicas influye en su mirada de fotógrafo y en sus planteamientos técnicos y expresivos con el manejo de la luz y el dinamismo de las líneas naturales.

Tiene experiencia en todo tipo de proyectos (artículos y reportajes de prensa, música y teatro, publicidad, proyectos artísticos personales...), y ha realizado trabajos fotográficos en países como Senegal, Colombia, Alemania o Cuba, entre otros muchos.

En noviembre 2022 expuso en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), dentro del festival Negativo Foto, su proyecto/performance Habitación 306 sobre la soledad, la enfermedad y la muerte. Ha recibido importantes premios como el Primer Premio de fotografía Ciudad de Badajoz en 2014, el Segundo Premio también del mismo Certamen en 2019, el Primer Premio de fotografía teatral FATEx los años 2013 y 2021, y ha sido finalista del Santiago Castelo en las tres últimas ediciones.

La otra piezas ganadora se titula 'La Misericordia de Olivenza' de Matías Costa y entre los dos se repartirán los 4.600 euros con los que está dotado el premio y pasarán a formar parte de la Colección de Fotografía Artística Contemporánea de la Asociación de Extremadura para la Unesco.

Matías Costa es fotógrafo y periodista y su trabajo ha sido reconocido internacionalmente con premios como el World Press Photo en dos ocasiones, Descubrimientos PhotoEspaña en su primera edición o el Premio Internacional de Fotografía Banca March.

En cuanto al Centro Unesco de Extremadura (actual Asociación de Extremadura para la UNESCO), se creó en 2017 en defensa y revalorización del Patrimonio Cultural, Artístico y Natural de esta región del oeste de España.