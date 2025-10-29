Una foto de la agresión a Belén Cortés, clave del primer día del juicio por su asesinato

Una fotografía del momento en el que agredían a Belén Cortés ha sido una de las claves del primer día del juicio por el asesinato ... de esta cuidadora a la que mataron el pasado 9 de marzo en Badajoz. Esta prueba complica la situación para los tres menores procesados, dos varones de 14 y 15 años y una chica de 17 que vivían en el piso tutelado que ella vigilaba.

Según ha podido saber HOY uno de los momentos más importantes del primer día del juicio ha sido la declaración de un testigo protegido, el cuarto menor que residía en la casa tutelada de la calle Castillo de Benquerencia. Este joven captó, sin que los otros se dieran cuenta, una imagen del inicio del ataque que acabó con la vida de Belén Cortés. Luego huyó de la casa y dio la alarma en otro piso tutelado. Sin embargo, cuando llegó la policía solo pudieron constatar que la cuidadora había sido asesinada.

En la imagen se ve a varias personas, una de ellas sobre la cuidadora. No se distinguen las caras pero, a preguntas de la Fiscalía, otros trabajadores del piso tutelado, compañeros de Cortés, han identificado la ropa y las zapatillas de los tres menores acusados.

Ataque en el despacho

La agresión comenzó en el despacho de la cuidadora, en la segunda planta de la casa de la Urbanización Guadiana. Los menores accedieron a este espacio, donde no debían estar y le quitaron algunos objetos a su cuidadora. Su infracción derivó en una agresión violenta con golpes en el pasillo. Finalmente usaron un cinturón para asfixiar a la trabajadora de 35 años. El cuarto menor, el testigo protegido, ha hecho una descripción detallada de qué hizo cada uno de los implicados en la agresión.

El primer día ha comenzado con el testimonio de los padres de Belén Cortés y su hermano. El tribunal, el Juzgado de Menores, ha concedido que compareciesen en primer lugar para poder marcharse después, por motivos humanitarios.

También han declarado dos de las familias de los acusados, aunque queda pendiente la declaración de uno de los padres de los menores. Según ha podido saber HOY uno de los progenitores ha criticado que su hijo estuviese en un piso tutelado y no en un recurso cerrado a pesar de que se había fugado en varias ocasiones.

Así mismo han pasado por la sala trabajadores de la empresa subcontratada por la Junta de Extremadura para gestionar el piso tutelado. Además de identificar a los menores en la imagen han hablado del miedo y la precariedad que existía en la vivienda, en la que hubo ataques y fugas anteriores. A preguntas de los abogados han explicado que habían avisado de la situación a la administración, pero que no hubo cambios en la seguridad del piso.

Estas declaraciones son muy importantes, no solo para determinar el aspecto penal del caso, es decir, la responsabilidad en el asesinato. También son vitales para aclarar la responsabilidad civil subsidiaria, es decir, las indemnizaciones, que podría tener que asumir la administración regional.

En el primer día del juicio también han declarado varios policías implicados en la investigación.

Juicio con tensión

Aún queda pendiente una de las testificales más importantes, la declaración de los tres menores acusados, que se podría producir mañana o el viernes. Los tres han estado con las esposas puestas en la sala durante toda la primera jornada de su juicio.

En total pasarán unas 50 personas por el Juzgado de Menores de Badajoz, además de testigos hay numerosos peritos, incluidos forenses y psicólogos.