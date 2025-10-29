HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Entrada de los menores en los juzgados de Badajoz. ÁNGEL MÁRQUEZ

Crimen en un piso tutelado

Una foto de la agresión a Belén Cortés, clave del primer día del juicio por su asesinato

Un testigo protegido ha identificado a los tres menores acusados como implicados en el inicio del ataque que acabó con su vida

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:28

Comenta

Una fotografía del momento en el que agredían a Belén Cortés ha sido una de las claves del primer día del juicio por el asesinato ... de esta cuidadora a la que mataron el pasado 9 de marzo en Badajoz. Esta prueba complica la situación para los tres menores procesados, dos varones de 14 y 15 años y una chica de 17 que vivían en el piso tutelado que ella vigilaba.

