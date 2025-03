Los fondos Edusi del centro social se destinarán a rehabilitar viviendas municipales

En el último pleno municipal de la legislatura hubo mucho ruido dentro del Ayuntamiento de Badajoz, pero también fuera. Hasta tres protestas coincidieron en ... plaza de España.

La más numerosa fueron vecinos de Suerte de Saavedra y de los barrios cercanos a Padre Tacoronte. Protestaron por la gestión de los fondos europeos. Aseguraron que la falta de diligencia municipal ha provocado retrasos y temen que se pierda el dinero. En concreto denunciaron que no se llevan a cabo dos proyectos, las pistas deportivas de Suerte de Saavedra y el edificio social en Padre Tacoronte.

Sobre este último, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera indicó que fue una plataforma ciudadana de vecino la que se opuso a esa ubicación y confirmó que se trasladará este proyecto al Marcelo Nessi, también en la misma avenida, ya que este edificio se quedará vacío en 2024. La Junta de Extremadura ha dado esta fecha para trasladar el centro a su nueva ubicación.

Ante esto el regidor pacense anunció ayer que el dinero de Edusi reservado para el edificio social se dedicará a reformar y mejorar viviendas municipales. Se trata de dos millones de euros.

En cuanto al Marcelo Nessi, cuando se vacíe, Gragera espera que acoja los servicios sociales de base y el centro cívico de la zona. Para ello ha escrito a la Junta de Extremadura.

Sobre las pistas deportivas de Suerte de Saavedra, el alcalde aseguró que se harán. «No se ha perdido. Y quien les haya contado que se ha perdido, les ha mentido. Lo que se va a hacer es reformular el proyecto que se ha quedado desierto».

El alcalde aseguró que el proyecto no ha obtenido ofertas para ejecutarse porque los precios estaban muy ajustados, pero se ha comprometido a volver a convocar el concurso «ajustándolo a los precios actuales para que no se quede desierto y con el compromiso de ejecutarlo antes del 31 de diciembre». «Pero es más, es que si no se ejecuta al 100% el 31 de diciembre, la parte que no se ejecute porque está fuera de plazo, hacerla con fondos propios».

«Hay quien quiere 'malinformar' a estos vecinos o los representantes de esos vecinos no quieren ser informados», concluyó.

Más protestas

Ayer también protestaron los trabajadores de la FMD. Registraron más de 3.000 firmas de apoyo para que el curso de las Escuelas Deportivas se alargue de septiembre a junio. Actualmente dura de octubre a mayo. A este respecto, Gragera no ve mal la idea y se comprometió a estudiar la propuesta y el coste.

El tercer grupo de manifestantes fueron las familias de las llamadas viviendas de la Guardia Civil, en Suerte de Saavedra. Estos vecinos ocupan sin permiso estos pisos desde hace cinco años y piden al Ayuntamiento que les permita tener agua. Una de las afectadas, María Elena Domínguez Seco, hizo una pregunta en el pleno pidiendo una fecha a Gragera para tener siministro. El alcalde le dijo que no podía dársela. «Nosotros como entidad pública no podemos dar de alta un servicio sin que el titular de la vivienda autorice a ocupar la misma. Estaríamos validando una actividad que no está dentro de la ley».