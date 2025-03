La FMD alerta del vandalismo y pide ayuda para mantener las instalaciones

En la FMD empiezan a estar cansados de inaugurar, reparar, reparar, reparar y volver a reparar en solo unas semanas por acción del vandalismo. A ... las pocas semanas de estrenar unas instalaciones deportivas se encuentran con que alguien se ha colgado de una canasta y la ha descolgado, ha pateado una valla o ha arrancado una portería de fútbol.

El concejal de la Fundación Municipal de deportes, Juan Parejo, advierte: «No se puede poner un vigilante en cada pista. O cuidamos los campos deportivos entre todos o tendremos las instalaciones que queramos». Admite que no es una realidad que ocurra en toda la ciudad, pero sí que advierten de la reincidencia en determinadas zonas.

Pone dos ejemplos. El sábado pasado se celebró un torneo de fútbol en las pistas que llevan el nombre de Víctor Díaz en honor a este pequeño fallecido atropellado en 2018 y de Saúl Boza, otro niño pacense víctima de una enfermedad rara en 2022.

El edil recibió allí las quejas del mal estado de la puerta de este campo ubicado en la barriada de la UVA. «La hemos arreglado cinco veces en los últimos meses», incide.

Los operarios apuntaron a que alguien había pateado el acceso en una de las ocasiones, en otra encontraron balines y una vez más «hasta alguna vaina de bala».

El edil cuenta que no es raro el día en que los trabajadores de la FMD llegan a abrir las puertas y no pueden acceder porque alguien ha roto una llave dentro de la cerradura para invalidarla. Otras veces le introducen masa o plastilina que quede seca y no se puede extraer. El edil enseña fotografías de todos esos daños a los que alude. «¿Con qué objetivo hacen esto? No tengo otra razón más que hacer daño. ¿Qué se gana con eso más que boicotear y dañar las instalaciones? No entendemos el daño gratuito a unas instalaciones deportivas que usan muchos niños en ese barrio».

Algo similar ha ocurrido en la pistas recién estrenadas en la avenida del Sol, que están a unos cien metros de las pistas de Víctor Díaz. La reinauguraron en enero, tras arreglarla con fondos europeos. «Han arrancado las porterías. La Policía Local las ha recuperado y entregado al servicio municipal de Vías y Obras, que las colocará de nuevo».

El edil pide colaboración ciudadana. «Hay que poner de parte de todos». Porque el vandalismo se da en más barriadas. Señala también al parque del río, una de las zonas más cuidadas de Badajoz. Allí, solo unos días después de inaugurar las pistas creadas para que los más pequeños puedan jugar al fútbol y el baloncesto este invierno, se encontraron con que alguien había derribado el verja que rodea el recinto.

«La mayoría de la gente cuida y respeta las instalaciones», dice el edil. «Pero hay quien no ve que cualquier reparación se paga con el dinero de todos. Al final dejan a muchos niños sin ejercicio porque no se puede poner un vigilante por cada instalación deportiva. No hay dinero para ello ni para reponer un daño constante en todas las pistas».

Ahora el edil mira hacia Suerte de Saavedra, donde el Ayuntamiento ha invertido más de un millón de euros en crear un campo de fútbol-11 divisible en dos de fútbol-7 con gradas y un edificio pensado para que lo disfruten los vecinos de la zona con cursos. Habrá vigilancia asignada a este campo, pero insiste en que no se pueden llenar las pistas deportivas de guardas. Está ilusionado con estas pistas y pide colaboración ciudadana.

«Es difícil mantener instalaciones si la gente no tiene civismo, sentido común y respeto por el patrimonio que pagamos todos los ciudadanos. Hay que apelar al respeto de las instalaciones que usan nuestros hijos. Porque los que dañan son unos pocos, pero hacen un daño enorme».