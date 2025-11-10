HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Florencio Monje, durante una de sus últimas conferencias sobre Freud. HOY

Badajoz

Florencio Monje, único candidato a presidir la Económica

Las elecciones tendrán lugar el próximo 17 de noviembre, aunque el médico no tiene adversarios en estos comicios

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:36

Hay elecciones más allá del 21-D en Extremadura. Este mes de noviembre, la Real Sociedad Económica de Badajoz, la institución privada más antigua de ... Badajoz, elegirá presidente a Florencio Monje Gil (Badajoz, 1960). Es el único aspirante a este cargo para unas elecciones que tendrán lugar el 17 de noviembre.

