Florencio Monje, único candidato a presidir la Económica

Hay elecciones más allá del 21-D en Extremadura. Este mes de noviembre, la Real Sociedad Económica de Badajoz, la institución privada más antigua de ... Badajoz, elegirá presidente a Florencio Monje Gil (Badajoz, 1960). Es el único aspirante a este cargo para unas elecciones que tendrán lugar el 17 de noviembre.

El reputado cirujano maxilofacial, conocido también por sus inquietudes culturales que le han llevado a publicar varios libros y a pronunciar distintas conferencias, tomará el testigo al actual presidente, Emilio Cruz. Monje unirá así su nombre a la sociedad con más raigambre de la ciudad, dedicada a programar conferencias y realizar estudios sobre asuntos diversos que pueden tener eco en la sociedad pacense. Entre ellos, la edición de los 'Apuntes para la Historia de Badajoz'. Dispone de una biblioteca con ejemplares únicos en España, donde se pueden encontrar periódicos y revistas de los dos últimos siglos. Promueve reconocimientos a los pacenses más interesantes, como hizo este año con Antonio Juez o, un poco antes, dedicó un museo permanente a Francisco Pedraja. Pero también mira al futuro, dado que es uno de los promotores del Museo de la Ciencia de Badajoz.

Nacida en 1816, la Real Sociedad Económica de Amigos del País ha tenido 17 presidentes. Los tres últimos muy conocidos en la ciudad. El pintor Francisco Pedraja estuvo al frente de la institución 27 años. Cuando decidió marcharse, le cogió el relevo Alfredo Liñán y posteriormente Emilio Cruz, que deja el cargo al que llegó en 2018 en solo unos días.

Florencio Monje permanecerá un mínimo de cuatro años, aunque el resto de la directiva que le acompañará se renovará en dos años. Con él accederán José Luis Gil Macías como tesorero, Fernando Ortiz como vicesecretario y los vocales Fernando López, Zacarías Calzado y Raquel González. Se mantienen, por tanto, los vocales Emilio Doncel y Laura Morala, así como Emilio Vázquez como vicepresidente, Antonio García Salas como secretario general y Álvaro Menéndez como bibliotecario. El 17 solo se votará al vicebibliotecario, un cargo para el que se presentan Óscar Alonso y Carmen Araya.

Florencio Monje, médico y escritor

Cirujano maxilofacial, Florencio Monje compatibilizó el Servicio Extremeño de Salud y su clínica privada Cicom Monje, además de ser profesor de la Facultad de Medicina y presidente de los cirujanos maxilofaciales de España. Ha tenido tiempo para estudiar Arte y escribir numerosos libros. Entre ellos, 'El Rostro enfermo. 50 pinturas universales para comprender las enfermedades de cara y cuello' y 'La pintura de Goya y las deformaciones dentofaciales'.

Ha impartido numerosas conferencias, como la titulada 'La cara del hombre a través del tiempo. Su evolución desde la Prehistoria' en la que desgrana los cambio que ha sufrido el rostro humano debido a los cambios climáticos o en la dieta; y desarrolló una reconstrucción en 3D de dos cráneos hallados en Fuentes de León y datados en hace 5.000 años. Ha visto también en la gran pantalla uno de sus últimos estudios sobre Freud. Este verano se estrenó en Madrid «Una sombra en el rostro de Freud», una obra cinematográfica dirigida por Manuel G. Cano, con el guion del escritor extremeño Jesús Sánchez Adalid y basada en la idea original y el trabajo de Monje.