La Fiscalía de Tráfico alerta del «descontrol» de los patinetes y reclama más vigilancia policial

El fiscal delegado de Tráfico en Extremadura, Diego Yebra, ha llamado la atención sobre el «descontrol» y el «peligro» que suponen los usuarios de patinetes ... eléctricos que incumplen las normas. «No respetan semáforos, no respetan pasos de peatones, circulan por las aceras y van a una enorme velocidad. Cualquier peatón que pasee por la ciudad lo ve a diario», alerta.

Esa es la razón por la que ha vuelto a insistir en la necesidad de que la policía ponga un mayor celo en la lucha contra unas infracciones que tienen consecuencias tan graves como el accidente ocurrido el lunes frente al colegio Juventud, en un paso de peatones para el que los padres reclaman desde hace años un refuerzo de la señalización.

Este martes trascendió que el conductor de este patinete fue detenido el lunes por la noche, horas después de haberse ausentado del lugar del siniestro.

Lo probable en este caso es que sea procesado por un delito de lesiones por imprudencia, puesto que el accidente ocurrió en un paso de peatones limitado a 20 kilómetros por hora. Además, podría enfrentarse a la acusación de omisión del deber de socorro o al delito de abandono del lugar del accidente, que se castigan con penas que van de los 6 meses a los 4 años de prisión.

Sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello del lunes no ha querido pronunciarse el fiscal de Tráfico hasta conocer el contenido del atestado, pero cree que ese suceso debe hacer reflexionar sobre un problema que aumenta. «Evidentemente nos encontramos ante un hecho grave, porque hay un niño ingresado en la UCI. Si eso lo conectamos con que se ha producido en un paso de peatones peligroso para el que las familias han pedido un refuerzo de seguridad, es claro que se necesitan actuaciones».

Pero Diego Yebra no limita su preocupación a esos dos aspectos sino que llama la atención sobre la impunidad con la que se mueven muchos usuarios de patinetes eléctricos. «Cuando un patinete es utilizado de forma correcta, estamos ante una herramienta de movilidad estupenda, pero en una ciudad como Badajoz se requiere un control que no hay. No veo ningún tipo de control, no veo que se intervengan estos vehículos, y es un problema que va a más».

En el casco urbano de Badajoz el control de los patinetes eléctricos es responsabilidad de la Policía Local, cuyos agentes pusieron cerca de 200 multas en 2021 y más de 130 en 2022.

El fiscal delegado de Tráfico cree necesario que se ponga una especial atención a los patinetes que circulan por las aceras y los espacios peatonales, donde está prohibido el uso de estos vehículos de movilidad personal. Igualmente reclama que se controle a los usuarios de patinetes que han truncado los vehículos para que circulen a una velocidad superior a los 25 kilómetros por hora, en cuyo caso ya no se puede considerar un vehículo de movilidad personal y pasa a convertirse en un ciclomotor que solo puede ser utilizado con carné y con seguro.

No habrá ordenanza

De momento, en la ciudad de Badajoz no está previsto que se apruebe una ordenanza para regular el uso de los patinetes. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, descartó en mayo elaborar una ordenanza que regule su uso en la ciudad.

En su opinión, crear una normativa propia ser confuso dado que abarcaría competencias que se escapan al Ayuntamiento. Por ello, reclama una norma nacional que establezca la forma de conducir y desplazarse con estos vehículos de movilidad personal.

Cuando hizo esas declaraciones, Gragera ya indicó que como coordinador de la comisión de Transporte de la Federación Española del Municipios y Provincias (FEMP) había solicitado a la Dirección General de Tráfico que incluya los vehículos de movilidad personal en el Reglamento de Circulación para que «todos los ayuntamientos y conductores tengan claro qué hacer para intentar minimizar el riesgo».