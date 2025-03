La Fiscalía resta fuerza a las conclusiones del informe forense

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Jueves, 13 de enero 2022, 22:48 Comenta Compartir

La Fiscalía de Badajoz mantiene la petición de 14 años de prisión para el acusado de disparar a los policías en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional. El propio fiscal jefe, Juan Calixto Galán, fue el encargado de representar a Ministerio Público en un juicio que ya ha quedado visto para sentencia.

En su opinión, el informe forense realizado el pasado mes de septiembre carece de peso porque no se sustenta en datos objetivos que acrediten el consumo de alcohol o drogas. Por esta razón mantiene que los hechos deben ser considerados un atentado a agente de la autoridad en concurso con dos delitos de homicidio en grado de tentativa para los que solicita un total de 14 años de prisión, además del abono de 3.400 euros a un agente y 805 al otro por las lesiones que les causó.

José Duarte coincidió en la petición de pena y lo mismo sucedió con Antonio Morillo, que en su caso reclama una indemnización de 6.000 euros para el policía al que arrebató la pistola por los daños morales sufridos.

Sobre esos supuestos daños se pronunció la forense que exploró al agente. Dijo que la situación traumática que vivió no tiene la misma gravedad que si la hubiera sufrido una persona que no fuese policía. «El psicólogo no precisó que necesitara tratamiento».

Fernando Cumbres, el abogado de la defensa, rechazó los cargos que pesaban contra su representado por dos motivos. En primer lugar argumentó que realmente no llegó a producirse una tentativa de homicidio porque la pistola estaba descargada. «En esas circunstancias y con el cargador bloqueado tener un arma o una piedra en las manos es exactamente lo mismo». Por este motivo pide que se rebaje la calificación de lo sucedido a un delito de «resistencia grave» y que se eliminen las dos acusaciones de tentativa de homicidio.

Sobre esta circunstancia, el tribunal deberá valorar también lo dicho por el acusado, quien asegura que a pesar de haber trabajando durante 9 meses en el Ejército nunca aprendió a manejar una pistola.

Cumbres espera un fallo absolutorio, pero como alternativa solicita que se considere la eximente completa o incompleta derivada del consumo de alcohol y drogas, y que se apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas (han pasado más de 3 años desde que ocurrieron los hechos) y la atenuante simple de reparación del daño (el procesado ha consignado 2.000 euros en una cuenta bancaria). «Juro que los problemas que he tenido siempre han sido por la bebida», insistió el procesado, quien asegura que en la actualidad ha logrado superar su adicción al alcohol y está trabajando con normalidad.

«Pero arrebatar el arma a un policía y apretar el gatillo debe tener una sentencia disuasoria. No pueden quedar dudas de que un hecho así va a tener consecuencias», concluyó José Duarte, que pidió una condena ejemplar para evitar que este tipo de situaciones se repitan.