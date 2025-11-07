La Fiscalía pide año y medio de cárcel para una mujer que actuó como «mula informática»

La figura de la mula de drogas es bastante conocida por el público en general. Se trata de una persona que porta sustancias ilegales en ... su cuerpo para transportarlas, por ejemplo, dentro de un avión. Ahora llega a los tribunales otra modalidad, la mula informática, colaboradores de los ciberdelincuentes que ayudan a mover y blanquear el dinero. Este jueves la Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado visto para sentencia un caso en el que la Fiscalía pide año y medio de cárcel para una mujer que supuestamente se hizo con la nómina de una trabajadora extremeña en relación con un grupo delictivo africano.

En las estafas con mulas informáticas suelen seguir siempre un formato parecido. Unos ciberdelincuentes roban un dinero con alguna estafa y lo transfieren a varias cuentas legales, pequeñas cantidades a ciudadanos sin antecedentes. Ellos sacan el dinero de sus cuentas y, supuestamente, entregan la mayor parte del botín a la organización a cambio de una comisión. Por ejemplo, sacan de su cuenta 1.000 euros que les han transferido, los entregan y se quedan 100 o 200.

Robo de nómina en Montijo

El caso de Badajoz ocurrió en octubre de 2023. Una trabajadora de una empresa de conservas cercana a Montijo se dio cuenta, a día 8, que no le habían ingresado su nómina de 1.900 euros y reclamó a sus jefes. En el departamento de recursos humanos indicaron que habían recibido un email suyo pidiendo cambiar su número de cuenta. Comprobaron que no era suyo, pero que tenían sus datos personales.

La empresa ingresó el dinero a la afectada y reclamó al seguro. La trabajadora, además, presentó una denuncia ante la Guardia Civil. Comprobaron que el email provenía de Benín, un país de África. Al rastrear el dinero, además, descubrieron que 900 euros de esta nómina habían sido ingresados en la cuenta de una mujer española en una localidad de Guadalajara y que ella había sacado los fondos ese mismo día.

Al interrogarla la mujer aseguró que no sabía que los fondos era ilícitos, que había aceptado un préstamo porque lo necesitaba a través de un grupo en una red social.

Ausencia en el juicio

Este martes se ha celebrado el juicio oral. Ha sido en ausencia de la acusada porque no se ha presentado. El tribunal ha decidido celebrar el proceso sin ella porque es la segunda vez que no se presenta y además había sido notificada en persona, ya que firmó el aviso del juzgado de Badajoz.

Inicialmente la mujer estaba acusada por fraude informático y blanqueo de capitales y se enfrentaba a tres años y medio de cárcel, pero en el arranque del juicio el fiscal ha renunciado a los cargos por blanqueo y ha pedido año y medio además de una multa de 5.000 euros. En los dos años que han pasado desde la supuesta estafa la acusada no ha devuelto los 900 euros que sacó.

La abogada defensora, Teresa Cabezas de Herrera, ha explicado que su cliente no era consciente del origen ilícito de los fondos y que tiene intención de devolverlos, por lo que ha pedido su absolución.

Cabezas de Herrera ha destacado que su defendida es una mujer sin antecedentes y que tiene más de 60 años, por lo que no se defiende con fluidez con las nuevas tecnologías. «El modus operandi es una organización presuntamente criminal que ofrece a personas diferentes y desconocidas a través de sus redes sociales créditos rápidos. Estas personas acceden a ese crédito porque les hace falta o porque lo necesitan y lo que hacen es vaciar la cuenta corriente de otra persona desconocida e ingresarla en esa segunda persona y que solicita el crédito».

«De esta manera esa persona cree que es una cosa legal y desconoce totalmente el origen ilícito de esos fondos que han sido sustraídos. Sin darse cuenta está incurriendo en un posible delito de estafa y blanqueo de capitales. Esta situación es verdad que ahora mismo se está repitiendo bastante porque son nuevos delitos informáticos que van surgiendo con estas nuevas tecnologías», ha añadido la letrada de la defensa antes del juicio.

Por la Audiencia Provincial ha pasado la trabajadora estafada, así como otros responsables de la empresa y el guardia civil que tramitó la denuncia y ha testificado por videoconferencia. Uno de los técnicos de recursos humanos ha explicado, por ejemplo, que no notó que era un email falso y que una semana después de detectar este fraude alguien volvió a intentar repetirlo enviando otro correo similar en referencia a otro trabajador.

El tribunal ha dejado visto para sentencia el caso y se espera que en unos días se conozcan las consecuencias que podría asumir la acusada.