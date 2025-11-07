HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El juicio se ha celebrado con la ausencia de la acusada. HOY

Juicio en Badajoz

La Fiscalía pide año y medio de cárcel para una mujer que actuó como «mula informática»

La acusan de fraude por, a través de una organización criminal africana, recibir la nómina de una trabajadora extremeña en su cuenta

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

La figura de la mula de drogas es bastante conocida por el público en general. Se trata de una persona que porta sustancias ilegales en ... su cuerpo para transportarlas, por ejemplo, dentro de un avión. Ahora llega a los tribunales otra modalidad, la mula informática, colaboradores de los ciberdelincuentes que ayudan a mover y blanquear el dinero. Este jueves la Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado visto para sentencia un caso en el que la Fiscalía pide año y medio de cárcel para una mujer que supuestamente se hizo con la nómina de una trabajadora extremeña en relación con un grupo delictivo africano.

