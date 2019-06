La Fiscalía archiva la denuncia de Podemos sobre el macrocontrato de las ledes Considera probado que el procedimiento siguió los trámites legales y que la administración debe buscar la mejor relación entre calidad y precio R. R. Viernes, 14 junio 2019, 08:19

La Fiscalía archiva la denuncia de Podemos por presunta prevaricación en el macrocontrato de las ledes. La Fiscalía entiende que la documentación aportada por los concejales de Podemos «no reviste los caracteres del delito de prevaricación de funcionario público».

Apunta, además, que el expediente ha seguido todos los trámites legales. Destaca que una empresa recurrió los pliegos ante la Comisión Jurídica de Extremadura, que este órgano señaló que habría que modificar los términos y que el Ayuntamiento lo hizo. Y esto, según el fiscal, «acredita voluntad por parte de la administración de ceñirse a la legalidad».

La denuncia se basa en que el Ayuntamiento decidió no aceptar bajas superiores al 5% y que esto limitó la competencia. El fiscal estima que la administración debe buscar «la mejor relación calidad precio». Por estos dos motivos, el fiscal archiva la denuncia.

Se trata de uno de los mayores concursos que ha dirigido el Ayuntamiento en los últimos años, que dividió en 19 lotes por un importe total de 10,7 millones de euros. Las luces ya están en las farolas, pero al gobierno local le costó conseguirlo.

En diciembre de 2017, el pleno aprobó la adjudicación de los lotes con el apoyo de PP y Cs. PSOE, Podemos y el edil no adscrito, Luis García-Borruel, estuvieron en contra. Aquel día, el entonces portavoz de Podemos, Remigio Cordero, anunció que llevaría el expediente a la Fiscalía porque veía claro que no quedaba garantizado que una empresa o alguien no haya dirigido la adjudicación desde fuera del Ayuntamiento. Entre sus argumentos se encuentra un escrito firmado por nueve ingenierías que no recomendaban que el pliego permitiera bajas económicas superiores al 5%.

En algunos momentos de aquel debate, Cordero hizo alusiones a las investigaciones de la UCO que llevarán al alcalde de Almendralejo José García Lobato (PP) a declarar ante la Audiencia Nacional como investigado (antes imputado) por la gestión del contrato de eficiencia energética dentro del sumario del caso Púnica. Dicho esto, añadió que tal vez no tenga paralelismo lo ocurrido en Almendralejo con el contrato que ayer se aprobó.

Las dudas planteadas enervaron a Fragoso: «Eso es expandir la mierda, la mierda, la mierda, la mierda... Nada tiene que ver más allá de manchar la dignidad», dijo. Este tema ha sobrevolado el mandato y Podemos ha hecho continuas referencias a sus dudas sobre la legalidad.

En aquel pleno que se relata en esta información, el concejal de Infraestructuras, Jesús Coslado, pidió a Cordero que entregara su acta de concejal si el fiscal archivaba la denuncia. Ya no será posible porque Cordero perdió las primarias en su partido y no repite como concejal. Ayer dijo a HOY que da por cerrado este asunto.