El fiscal rebaja la pena que pide para cada acusado de la agresión sexual a 20 años

C. MORENO

Badajoz Jueves, 4 de noviembre 2021

El Ministerio Fiscal ha decidido rebajar de forma sustancial la pena que solicita para los tres jóvenes que están acusados de agredir sexualmente a una joven en la Urbanización Guadiana, unos hechos para los que la Fiscalía solicitó en un primer momento más de 40 años de prisión para cada uno de los procesados.

Esa modificación fue comunicada por el fiscal durante la última sesión del juicio, que se celebró este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz.

En la calificación inicial se contemplaban tres agresiones sexuales agravadas de las que se hacía responsable tanto al autor (a cada joven se le atribuía una agresión) como a los otros dos acusados por ser cooperadores necesarios. Se les aplicaba por tanto lo que se conoce como la doctrina de la manada.

Pero cuando la denunciante testificó en sala dijo que sólo había sufrido una agresión sexual de la que responsabilizó a I.B.M., a quien acusó de haberle obligado a realizarle una felación con la ayuda de otros dos jóvenes que la sujetaban por los brazos.

La chica, que tiene unos 35 años de edad, no aportó datos sobre la identidad de los jóvenes que la sujetaban. Pero aunque no existe acusación directa contra los chicos que acompañaban a I.B.M., el representante del Ministerio Público pide para ellos la misma pena que para el supuesto autor de la agresión porque en el escenario de los hechos no había ninguna otra persona.

Por esta agresión sexual agravada la Fiscalía solicita 13 años y 6 meses de prisión para el autor y una pena similar para los otros dos investigados, D.J.N.T. y R.R.N.

Las otras dos supuestas agresiones sexuales se caen en la acusación, pero en la calificación definitiva de la Fiscalía aparece ahora una supuesta agresión sexual agravada en grado de tentativa de la que se responsabiliza a D. J.N.T.

A la hora de sustentar ese cargo el fiscal expone que su ADN fue encontrado en un preservativo hallado en la rampa de garaje en la que se encontraban la joven y los supuestos agresores cuando llegó la policía.

En el interior de ese preservativo había restos biológicos que permitieron identificar tanto el ADN de D.J.N.T. como el de la supuesta víctima.

En el exterior también había restos pertenecientes a otros tres varones pero no en una cantidad suficiente que permitiera trazar sus perfiles genéticos, por lo que se desconoce a quiénes pertenecían. El fiscal cree que la aparición del ADN de este procesado en el interior del preservativo demuestra que aunque no se consumó la agresión sexual, si hubo una tentativa.

A la hora de hacer esta acusación tiene en cuenta lo expresado por el propio joven, quien dijo en el juicio que su intención era mantener relaciones sexuales con la joven pero que no pudo consumarlas porque eyaculó antes de hacerlo. En todo caso, este procesado aseguró que todo lo que sucedió esa noche fue consentido por la joven y lamentó que los cinco años que han transcurrido desde esa noche se hayan convertido «en un infierno» para él y para sus amigos.

Por esa agresión sexual intentada la Fiscalía pide una pena de 6 años y 9 meses de cárcel tanto para el autor como para los otros dos procesados por ser cooperadores necesarios. Por tanto, la suma de los dos delitos conllevaría un castigo de 20 años y tres meses de cárcel.

Radicalmente opuestas son las posturas de los abogados de las defensas, que en su turno de conclusiones volvieron a insistir en que las relaciones sexuales que mantuvieron sus representados con la denunciante fueron consentidas, razón por la que piden que sean absueltos.

Fernando Cumbres, abogado que defiende al acusado de la agresión sexual en grado de tentativa, argumenta que la víctima había dicho cosas distintas en cada una de sus declaraciones por lo que no se puede dar veracidad a su denuncia.

Para Alfredo Pereira, el letrado que lleva al acusado de la agresión sexual consumada, el caso no debería haber llegado a la Audiencia pues entiende que en ningún momento han existido indicios de que la chica se opusiese a mantener relaciones sexuales.

La misma tesis es defendida por María José López Ordiales, que lleva a R.R.N., el tercer procesado. Para él pide también su absolución.

Tras la vista de este jueves el caso ha quedado visto para sentencia. Ahora deberá ser el tribunal de la Audiencia, formado por tres magistrados, el que determine si hubo agresión sexual. Para ello deberá analizar si la chica consintió las relaciones o, por el contrario, presentaba tal estado de embriaguez que era incapaz de tomar una decisión de ese tipo.

Temas

Badajoz