Firmas para mejorar la atención médica
Lunes, 25 de agosto 2025, 07:34
Vecinos de Talavera volverán a concentrarse hoy frente al centro de salud a las 18.30 horas para reclamar al SES que asigne más médicos. ... Decenas de talaveranos se manifestaron la pasada semana y el SES aseguró que la asistencia está garantizada con los medios que dispone el centro, pero el descontento continúa y los vecinos recogen firmas desde hoy.
