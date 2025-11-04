HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La finca La Cocosa organiza una observación del Brazo de Orión y la lluvia de Leónidas

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, celebrará el 15 de noviembre una observación astronómica en la finca La Cocosa, para contemplar el Brazo de Orión y la lluvia de Leónidas. Este evento forma parte del programa 2025-2026 del Centro de Promoción y Protección del Cielo, que contempla trece actividades de divulgación astronómica con propuestas nocturnas y solares.

Se ofrecerá transporte gratuito desde Badajoz para evitar el uso de vehículos privados. Las plazas están limitadas a 50 personas y las inscripciones podrán realizarse, a partir del 4 de noviembre a las 10.00 horas, de manera online, según ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

El Brazo de Orión es uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, la galaxia donde se encuentra nuestro Sistema Solar. Se trata de una región formada por miles de millones de estrellas, nubes de gas y polvo interestelar, que alberga algunas de las constelaciones más reconocibles del cielo nocturno, como Orión, Géminis, Can Mayor o Perseo. Desde la Tierra, es visible en invierno y representa una de las áreas más ricas en objetos celestes observables, lo que la convierte en un referente para la observación astronómica.

Además, los participantes disfrutarán de la lluvia de meteoros de las Leónidas, uno de los fenómenos astronómicos «más esperados del otoño», que se produce cuando la Tierra atraviesa la estela de polvo y partículas dejada por el cometa Tempel-Tuttle, generando destellos luminosos que parecen surgir desde la constelación de Leo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  4. 4

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos
  5. 5 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  6. 6 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  7. 7

    Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D
  8. 8 Abascal arremete contra el PP en Extremadura: «Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox»
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  10. 10 La Policía detiene a un hombre que empuñó un machete tras discutir con el entrenador de su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La finca La Cocosa organiza una observación del Brazo de Orión y la lluvia de Leónidas