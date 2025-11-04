La finca La Cocosa organiza una observación del Brazo de Orión y la lluvia de Leónidas

Redacción BADAJOZ. Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, celebrará el 15 de noviembre una observación astronómica en la finca La Cocosa, para contemplar el Brazo de Orión y la lluvia de Leónidas. Este evento forma parte del programa 2025-2026 del Centro de Promoción y Protección del Cielo, que contempla trece actividades de divulgación astronómica con propuestas nocturnas y solares.

Se ofrecerá transporte gratuito desde Badajoz para evitar el uso de vehículos privados. Las plazas están limitadas a 50 personas y las inscripciones podrán realizarse, a partir del 4 de noviembre a las 10.00 horas, de manera online, según ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

El Brazo de Orión es uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, la galaxia donde se encuentra nuestro Sistema Solar. Se trata de una región formada por miles de millones de estrellas, nubes de gas y polvo interestelar, que alberga algunas de las constelaciones más reconocibles del cielo nocturno, como Orión, Géminis, Can Mayor o Perseo. Desde la Tierra, es visible en invierno y representa una de las áreas más ricas en objetos celestes observables, lo que la convierte en un referente para la observación astronómica.

Además, los participantes disfrutarán de la lluvia de meteoros de las Leónidas, uno de los fenómenos astronómicos «más esperados del otoño», que se produce cuando la Tierra atraviesa la estela de polvo y partículas dejada por el cometa Tempel-Tuttle, generando destellos luminosos que parecen surgir desde la constelación de Leo.