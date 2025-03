El final de un mandato en Badajoz que da para sainete La pandemia no ha sido, ni mucho menos, el único sobresalto en la Corporación municipal, que ayer celebró su último pleno, y suma tres tránsfugas y cinco dimisiones

La foto de la toma de posesión de Francisco Fragoso en junio de 2019 muestra 26 concejales sonrientes y un alcalde que coge un bastón que sabía que solo le duraría dos años. Cara a cara se pueden ir repasando los sobresaltos de estos cuatro años. En la imagen hay tres tránsfugas, una concejal que tuvo que dimitir cuando el alcalde le quitó sus competencias, y más de dos tercios de los rostros no volverán al salón de plenos. Ha sido una legislatura que da para sainete.

Ayer fue el último pleno y no se repitió la foto de familia. Al terminar los ediles se dispersaron. Solo Paloma Morcillo logró reunir delante del sillón de Alcaldía a los cinco concejales del Partido Popular que se marchan seguro porque no están en la lista para el 28 de mayo. Con elegancia y sonrisas, aunque nadie sabe qué llevan por dentro, posaron para la prensa, pero sin estar acompañados por sus compañeros.

El pleno de unos minutos antes ya había sido una muestra de la locura que se ha vivido en el Ayuntamiento de Badajoz. Además de las broncas y los reproches, y alguna intervención que parecía un mitin, se dieron situaciones extrañas. Por ejemplo, en cada punto del orden del día, el alcalde, Ignacio Gragera, tuvo que preguntar si deseaban intervenir a seis personas. Hay cuatro partidos en el Consistorio, pero el protocolo dicta que también pueden hablar los concejales no adscritos. Hasta ayer en esta categoría solo estaban el ex de Vox, Alejandro Vélez, y el propio Gragera tras pasar de Ciudadanos al PP. Pero el mandato ha acabado con otro tránsfuga, Carlos Urueña, que ayer pasó a ser no adscrito tras seguir los pasos de su alcalde.

Idas y venidas

La situación de Urueña apenas llamó la atención porque en estos cuatro años el salón de plenos ha visto de todo, especialmente salidas, entradas y cambios de chaqueta.

La legislatura ya comenzó original. La noche de las elecciones se comprobó que ningún partido lograba los 14 ediles que dan la mayoría absoluta. El PSOE logró 12 concejales y el PP, nueve. Para gobernar tuvieron que pescar en los otros partidos. Unidas Podemos consiguió un edil, lo que no era suficiente para sumar con los socialistas, y Vox alcanzó otro, que se quedaba corto como solución para los populares. Las llaves las tenía Ciudadanos y sus cuatro flamantes concejales.

Gragera jugó a dejarse querer durante semanas por Fragoso (PP) y Cabezas (PSOE). Finalmente se dio a conocer el sorprendente acuerdo que había logrado con el PP y que, claro, era irrechazable. Con solo cuatro concejales, sería alcalde, aunque la mitad del tiempo. PP y CS se repartirían la Alcaldía: dos años el PP y los mejores dos años, los finales para inaugurar obras, serían para el partido naranja.

A pesar de la vuelta de tuerca, el trato arrancó. La letra pequeña era que el Gobierno era tripartito, con Alejandro Vélez, de Vox, como edil de Limpieza. Este hecho nunca ha resultado cómodo para Gragera que, inicialmente, llegó a negar que Vélez formase parte del grupo de Gobierno. Quizá auguró que le daría más de un disgusto. Acertó.

De hecho, ayer el ex de Vox tumbó las cuentas del Inmuba y fue muy crítico con su propio equipo de Gobierno, a pesar de que le echaba los tejos al PP hace una semanas por si lo integraban en su lista. No será así y ayer lunes, el último día de plazo, Alejandro Vélez registró su propia candidatura, Badajoz 5 estrellas, con la que disputará la Alcaldía a Gragera.

Solo unos meses después de arrancar la legislatura, Dolores Álvarez (PP) dimitió por razones personales y entró Paloma Morcillo. En el PSOE dimitió Sara Durán para ser directora de Juventud de la Junta y en su lugar fue nombrado Raúl Cambero.

El primer tránsfuga

En enero de 2020 llegó el primer caso de transfuguismo. Vox exigió a Vélez renunciar a sus dos asesores contratados. El edil de Limpieza se negó y comenzó una lucha judicial con su partido para evitar ser expulsado. Cuando estaba a punto de perder, se marchó y pasó a ser no adscrito.

La pandemia complicó la situación, pero no paró los planes políticos y Fragoso cumplió, dimitió, cedió el bastón a Gragera y se marchó para seguir en el Senado. Su acta la ocupó Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo.

En el 2021 el superintendente Rubén Muñoz logró una subida de sueldo de 5.517 euros al año, aunque pedía mucho más. Este aumento fue el germen que hizo estallar otra polémica y estuvo a punto de romper el grupo de Gobierno en 2022. Ciudadanos y PP pactaron un aumento de sueldo para los policías locales, pero el resto de trabajadores municipales pidió lo mismo. El PP se descolgó del acuerdo dejando solo a Gragera. Tras meses de conflictos, el alcalde retiró las funciones de concejal de Policía a María José Solana, que dimitió. Antes de esto, la edil ya había perdido poder en favor de Antonio Cavacasillas, que era la apuesta del PP como futuro candidato.

El lugar de Solana lo ocupó Javier Pizarro, que solo duró cuatro meses. Dimitió tras dar positivo en un control de alcoholemia (entró Loli Vázquez).

Pocos meses antes, además, el alcalde tuvo que cesar a su jefe de prensa, Javier Gragera, después de saber que este periodista usaba un perfil falso para atacar a oposición y periodistas.

El mayor sobresalto de esa temporada fue en diciembre de 2022, cuando Antonio Cavacasillas canceló su presentación como candidato del PP una hora antes de celebrarse y unas semanas después se confirmó la razón, los populares fichaban a Gragera, que se convirtió en un alcalde tránsfuga.

La lista que elaboró tras pasar de CS al PP ha sido la penúltima crisis. El alcalde ha descartado a veteranos del PP, los que ayer se hicieron la única foto. Sonriendo. Quizá por alivio tras una legislatura de locos.

