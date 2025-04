Fin a la polémica entre Badajoz y la CHG por la limpieza junto al Guadiana

Si alguna vez la CHG y el Ayuntamiento se tiraron la basura del río a la cabeza del otro, ese momento se ha acabado.

La recogida de 300 kilos de basura por parte de un grupo de voluntarios del primer ojo del Puente de Palmas (el más cercano al paseo de la margen izquierda) el sábado pasado lleva a preguntarse cómo es posible que ese punto acumule tal cantidad de desperdicios sin que el Ayuntamiento ni la Confederación Hidrográfica del Guadiana actúen.

A veces, los residuos se ven claramente desde el Paseo de la margen izquierda, otras quedan tapados por el agua y la hojarasca.

Pero lo que ya no se ven son esas disputas entre los dos organismos por limpiar el cauce del río. Tanto el Ayuntamiento como la confederación coinciden en que se llaman si se necesitan y encuentran el apoyo del otro con frecuencia.

Así lo señala el comisario adjunto de la CHG, Nicolás Cifuente, quien asegura que esas desavenencias quedaron atrás hace tiempo. Son los ayuntamientos, dicen, los responsables de la limpieza de las riberas de los tramos urbanos del Guadiana. La CHG se encarga del río en sí, pero la limpieza es cuestión municipal. Hacen alguna excepción con ayuntamientos pequeños sin capacidad ni personal para estas tareas, pero Badajoz es grande e, insiste, no rehúye su responsabilidad.

También se coordinan cuando se producen crecidas. En diciembre de 2022, tras la borrasca Efraín, el río quedó afectado. Los paseantes y deportistas que suelen acudir a los paseos con frecuencia denunciaron los daños que había provocado el temporal y la tardanza de las dos administraciones en acordar una actuación especial. Entonces, CHG y Ayuntamiento no terminaban de ponerse de acuerdo.

La primera argumentaba la ley de bases local y el plan hidrológico nacional para no actuar ante las bolsas y los plásticos que llegaron con la avenida de agua, mientras que el Ayuntamiento insistía en que sus operarios no podían acceder al cauce. Y sin ello no podían eliminar ciertas basuras.

Si las lluvias fueron el 13 de diciembre, no fue hasta mediados de enero cuando FCC, concesionaria de limpieza en la ciudad, desarrolló la operación por la que sacó 26 bolsas. La CHG se centró en la Granadilla. Se vio menos, dice Cifuente, pero también eliminaron residuos arrastrados por la corriente.

Medio Ambiente municipal también actuó a través de la empresa que cuida de los parques, Sie 2000, que retiró 35 camiones de fusca cuando bajó el agua.

Aquello fue hace menos de un año y medio, y, al ser preguntadas por quién es la responsable de que el ojo del puente de Palmas tuviera la pasada semana 300 kilos de basura, ni Ayuntamiento ni la CHG recita leyes ni habla de competencias. Dicen que se ponen de acuerdo, aunque a pesar de ello se puedan acumular los 300 kilos de basura que un grupo de voluntarios retiró el sábado pasado.

Río limpio

El comisario adjunto de la CHG, Nicolás Cifuente, huye de la polémica y considera que el río a su paso por Badajoz está en buen estado, incluso teniendo en cuenta las dimensiones del tramo urbano, que es bastante grande. Pero también argumenta que todos los ríos que atraviesan ciudades acumulan basuras, como ocurre en espacios puntuales como los ojos del Puente de Palmas.

Los voluntarios que limpiaron bajo ese punto, de la asociación Adasec, realizan un par de batidas al año. Pero el objetivo del programa Libera, con el que colaboran, no es solamente quitar los restos, sino analizar el tipo de basura que llega a los ríos. Por eso introducen los datos en una base nacional. En Mérida y otros puntos también han participado en actividades de este tipo. Tienen el aval de la CHG y del Ayuntamiento, cuyo servicio de limpieza les cedió los contenedores.

En Mérida, el Ayuntamiento se encarga del tramo urbano del Albárregas (igual que Badajoz se encarga de limpiar los cauces de Rivillas y Calamón). Además, existe coordinación en el Ayuntamiento de Mérida con la CHG para las riberas del Guadiana, que es la competente.

El Ayuntamiento de Badajoz, por su parte, también indica que la CHG es la responsable de las riberas porque los operarios municipales no pueden entrar al cauce, que sí pisan los voluntarios cuando entran para adecentar los bajos del Puente de Palmas. Por eso, dicen fuentes municipales, el 15 de enero les indicaron el estado bajo el puente para desarrollar su iniciativa.

El Ayuntamiento insisten en que la relación con la CHG es «muy fluida». «Desde la concejalía se trasladan incidencias cuando se detecta basura o algún vertido y la CHG atiende las peticiones».

En eso coincide la CHG, que asegura que actúa cuando se le reclama. No son pocas veces. Porque hay pacenses que acuden al río y las zonas más cercanas para deshacerse de todo tipo de residuos. Esta semana, en la desembocadura del Rivillas en el Guadiana a la altura de la circunvalación Reina Sofía, se podía ver un carrito de la compra volcado.

En un paseo largo por los alrededores de la ciudad o por la isla del pico se pueden ver papeles y plásticos. En el camino hacia la escuela de piragüismo se aprecian con frecuencia restos de menús de hamburgueserías. O como denuncian desde la asociación de voluntarios que hizo la batida la pasada semana, se encuentran con bolsas cerradas y llenas de basura por personas que van a disfrutar del entorno del río con el bien tiempo, pero que dejan allí los restos para que otros los quiten.

El problema está, sobre todo, en que los restos ligeros vuelan con el aire, llegan al agua y hay que meterse en el cauce para sacarlos.