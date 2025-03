El festival de música del Pico se suspende por falta de permiso del Ayuntamiento de Badajoz

Paco Pil, Viceversa o Cherry Coke no llevarán el ritmo de los míticos años 90 al río Guadiana. Estos artistas tenían previsto actuar el ... sábado 15 de junio en El Pico, pero el festival Lo más 90 anunció ayer que se suspende por falta de permiso municipal. El Ayuntamiento de Badajoz argumenta que no ha denegado la autorización, que ha pedido más documentación, pero los promotores indican que, a falta de una semana y sin el visto bueno, deben cancelar. Ellos han desistido», indican desde el Consistorio.

Esta cita festivalera iba a cumplir su segunda edición en la ciudad. En 2023 se celebró en octubre y llevó a 2.500 personas a disfrutar de las actuaciones en el Pico, con vistas a la Alcazaba. Para esta edición ya habían vendido 3.150 entradas, pero los promotores anunciaron ayer que el evento se suspende y que devolverán el importe de estas localidades a los afectados.

El evento, según Claudio Apostua, uno de sus organizadores, era similar al del año anterior, por lo que no entienden que se les deniegue. Según este promotor ya contaban con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. «También recibimos el visto bueno de los bomberos de Badajoz, que son los únicos del Ayuntamiento que nos han contestado rápido». Apostua asegura que presentaron los papeles el pasado 9 de enero para poder celebrar los conciertos este 15 de junio en el Pico y que los servicios municipales no les contestaban y finalmente les han pedido más estudios que no pueden asumir. «Hemos ido semana tras semana».

Un estudio caro

Según los promotores el obstáculo final ha sido una petición del Ayuntamiento que les ha solicitado un estudio de ruido que es muy costoso. Consideran que no es necesario porque valdría el del año anterior, «nada ha cambiado, es lo mismo». Además aseguran «que a otros festivales que se celebran en la ciudad no se lo piden», denuncian los organizadores.

«Un estudio de ruido como el que piden solo lo hacen dos empresas en España, cuestan entre 7.000 y 10.000 euros. El año pasado lo pagamos y nos lo vuelven a pedir actualizado cuando es lo mismo», indica Claudio Apostua. Este empresario indica que el Ayuntamiento se basa en una ordenanza municipal «pero que no se aplica a otros festivales». «Nos piden muchas absurdeces y solo a nosotros y hemos decidido que hasta aquí».

Los promotores consideran que el año pasado el festival fue un éxito y en este 2024 ya habían superado el número de entradas vendidas. Su idea era que este evento fuese creciendo año a año, pero vinculado al Pico, ya que les parece un escenario idóneo para conciertos de música. Destacan que en la primera edición no hubo problemas ni quejas, que los asistentes destacaron el lujo de poder escuchar música en directo con vistas a la Alcazaba y al Guadiana.

De hecho estos promotores consideran contradictorio que el Ayuntamiento les dificulte la organización de conciertos en esta ubicación cuando hay un proyecto municipal para crear un auditorio y organizar eventos en el Pico del Guadiana.

En efecto en 2021 el Consistorio pacense anunció que compraría terreno en esta zona del río para hacer un parque que incluiría la celebración de eventos, entre ellos conciertos en un auditorio. Los presupuestos municipales de 2022 destinaron 550.00 euros a la adquisición de terrenos en el Pico. El Ayuntamiento quiere unas 20 hectáreas aunque aún no ha cerrado ningún trato con los actuales propietarios.